涉嫌通過TikTok監控美國記者 美司法部調查字節跳動

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據《華爾街日報》、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體報導，美國司法部正在調查TikTok中國母公司監控美國記者的行為，這一消息的披露正值拜登政府已轉向採取更強硬的方式，以應對來自這款視頻分享應用的安全威脅。去年12月，總部位於北京的字節跳動在一份由外部律師事務所進行的調查結果中承認其員工濫用職權，為查明公司機密信息外泄的問題而訪問了美國TikTok用戶的數據，其中包括兩名記者的數據。

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字節跳動首席法律顧問安德森（Erich Andersen）當時將不當訪問用戶數據描述為一個錯誤的計畫，該計畫通過查看記者的IP地址來確定他們是否與涉嫌泄露機密信息的員工在同一個位置。據他介紹，這些記者為BuzzFeed新聞網和英國《金融時報》工作。

字節跳動後來宣布，參與該計畫的四名員工全部被解僱，更正了早些時候四人中有一人辭職的聲明。其中兩名員工在中國工作，兩名在美國工作。《華爾街日報》周五援引一位知情人士的話報導，美國司法部、聯邦調查局和弗吉尼亞州的聯邦檢察官正在對此事件進行調查。

字節跳動周五表示，“強烈譴責”參與這項工作的員工的行為，並指涉事員工已經不在該公司工作。該公司稱：“我們的內部調查仍在進行中，我們將在任何官方調查中予以配合”。

針對去年12月的調查結果，字節跳動旗下的TikTok表示，已經重組了內部審計和風險控制部門，並取消了該部門獲取所有用戶數據的訪問權限。

報導指，在確認聯邦調查的同時，拜登政府要求Tiktok的中國所有者出售其在該應用中的股份，否則可能面臨美國的禁令。這代表拜登政府在政策上的一個重大轉變。《福布斯》雜誌稍早報道了美國司法部正進行的調查，該雜誌於去年10月報道了字節跳動的一個團隊對TikTok用戶數據的不當訪問。

據《福布斯》記者貝克-懷特（Emily Baker-White）介紹，她是被字節跳動不正當訪問TikTok數據的記者之一，她也是第一個報道美國聯邦政府啟動相關調查的人。美國司法部周五拒絕對此發表評論。

此前，拜登政府已經禁止在聯邦政府發放的設備上使用該應用程序，一些國會議員已經提出立法，可能導致對該平台的全國性禁止。TikTok首席執行官周受資定於下周四齣席美國眾議院能源和商業委員會的聽證會。

另據政客新聞網報導，一位知情人士透露稱，數十名TikTok創作者下周將在美國首都華盛頓停留三天，並於周三在國會山舉行新聞發布會。另一位知情人士稱，TikTok正在支付這些該平台的創作者前往華盛頓的費用。

TikTok發言人布朗（Jamal Brown）說：“在華盛頓辯論TikTok的立法者應該聽取那些生活將直接受到他們的決定影響的人的第一手資料”。

布朗說：“我們期待着歡迎我們的創作者來到我們國家的首都，幫助他們發出自己的聲音，並繼續推動對他們的生活和社區產生有意義的影響。”

報導指，近年來，字節跳動積累了一支公關和遊說專業人士的團隊，以抵禦對其在美業務的威脅，這首先始於特朗普政府試圖禁止該應用程序的努力。雖然拜登政府撤銷了這些行政命令，但近幾個月來，兩黨成員都在地方和國會加強了禁止TikTok的呼聲和措施。最近，白宮對一項可能禁止TikTok的兩黨法案表示支持。