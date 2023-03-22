薩爾瓦多婦女遊行爭取合法墮胎

婦女權益

美洲 – 3月22日，數以千計的婦女在美洲人權法院(la Cour interaméricaine des droits humains )前示威，要求放寬該國“嚴格”的墮胎法

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黎明時分，女權主義活動家聚集在法院總部外，目視巨幕上的聽證會現場直播，他們舉着標語，“這場抗爭是為了悼念比阿特麗斯("Beatriz" )和所有爭取合法墮胎的女性”。薩爾瓦多抗議者試圖向該國立法者施壓，要求他們放寬墮胎法。該法是世界上最嚴格的墮胎法之一，禁止在被強姦的情況下終止妊娠，即使母親的生命有危險。

提交給薩爾瓦多國會的提案被命名為“比阿特麗斯改革”，以紀念一名年輕女子，她在2013年因慢性疾病而死亡，為了挽救自己的生命，她公開呼籲墮胎。

薩爾瓦多著名女權主義者莫雷納·埃雷拉(Morena Herrera)告訴記者:“我們要求在刑法中增加最起碼的措施，以保證婦女的生命和尊嚴。”“這並不需要進行憲法改革。現在就可以做到，如果確實存在權力獨立，立法議會必須作出回應。”

薩爾瓦多政府計畫進行的有爭議的憲法修改的一部分。在以羅馬天主教為主的地區，墮胎法發生了全面變化，包括阿根廷和墨西哥部分地區在內的一些國家也修改了墮胎法。

但是在20多個拉丁美洲國家中，有幾個國家仍然完全禁止墮胎，其中包括薩爾瓦多，該國已經判處一些婦女長達40年的監禁。

墨西哥當局在幾個城市的主要建築和標誌性紀念碑上設置了防護柵欄，預計婦女將在這些城市舉行集會。過去，搬運工們會在歷史遺跡上作畫。

抗議者也聚集在智利首都聖地亞哥，那裡的立法者正在討論一項法案的計畫，該法案將擴大婦女墮胎的合法途徑。

2022年3月22日，數千薩爾瓦多女性舉行遊行，要求放寬墮胎禁令，允許在強姦、胎兒無法存活或婦女生命遭遇威脅的情況下墮胎。