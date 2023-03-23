權衡特朗普封口費相關事件的大陪審團將重新開會

政治

美洲 – 美國前總統特朗普是否會面臨刑事起訴，懸念繼續。有關事件牽涉到他涉嫌在2016年支付成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）的一筆“封口費”。據知情人士透露，權衡唐納德·特朗普在向一名色情明星支付封口費一事中所起作用的曼哈頓大陪審團定於周四開會，這可能是該小組本周的最後一天審議，陪審團逐步接近對這位前總統的潛在起訴。

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丹尼爾斯稱她和特朗普曾有過婚外情，並且在2016年的總統大選前接受了特朗普私人律師邁克爾·科恩（Michael Cohen）的13萬美元作為“封口費”、答應不聲張此事。

科恩後來被控多項罪名；特朗普則否認他和丹尼爾斯的這段婚外情關係。

美國前總統特朗普日前要求檢方撤銷有關向色情女演員丹尼爾斯支付封口費的起訴，並發布一份文件，稱可證實其前律師邁克爾·科恩主動為這筆封口費“付錢”。

特朗普在自創社交平台“真實社交(Truth social)”上發文稱：“看看這是什麼：科恩律師給聯邦選舉委員會的一封信。這完全可以證明是無罪的，曼哈頓地區檢察官正在進行的政治迫害應該立即結束。科恩承認是他自己乾的。”

為了證實自己的話，特朗普公開了科恩的顧問斯蒂芬·瑞安於 2018 年 2 月 8 日寄給聯邦選舉委員會的一封信。瑞安在信中寫道，2016 年總統大選開始之前，他的客戶用自己的資金向文件中提到的丹尼爾斯支付了約 13 萬美元。

據早前報道，特朗普被指控在2016年總統大選時向色情女演員斯托米∙丹尼爾斯支付13萬美元封口費，涉嫌違反紐約州競選財務法。丹尼爾斯疑似數年前與特朗普發生過婚外情。這筆13萬美元被認為由時任特朗普律師科恩通過一家空殼公司支付，特朗普團隊隨後將其辦理為律師費補償給科恩。目前，特朗普的辯護人試圖證明這筆付款是科恩是自行所為。