白宮：俄對被捕記者間諜罪的指控是“荒謬的”

政治

美洲 – 美國國務卿布林肯30日表示，“我們非常關注美國記者被捕一事”。美國白宮30日稱，俄羅斯對記者間諜指控是“荒謬的”。美國國家安全委員會發言人科比表示，俄羅斯政府瞄準美國公民的做法是不可接受的。英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）30日表示：俄羅斯拘留美國記者的決定表明完全無視新聞自由。

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美國國務院表示已與俄羅斯聯繫，讓領事對被拘捕記者有接觸權，白宮表示正在與他的家人聯繫。

美國《華爾街日報》記者格斯科維奇被俄羅斯情報部門逮捕。俄方給出的理由是他被“懷疑為美國的利益從事間諜活動”並收集“關於一家俄羅斯軍工聯合企業的信息”。格斯科維奇是在葉卡捷琳堡市(Ekaterinbourg)被捕的。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃(Maria Zakharova) 對媒體表示：《華爾街日報》投稿人在葉卡捷琳堡所做的工作與新聞業無關。

如果俄方給出的罪名成立的話，根據俄羅斯刑法第 276 條，該罪名可判處 10 至 20 年監禁，媒體界人士十分關注此事。政治分析公司R.Politik創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）在臉書上寫道，自烏克蘭戰爭以來，軍事事務、特別軍事行動（在烏克蘭）、私人軍事團體（如瓦格納）、軍隊狀況的罪狀最高可被判處20年監禁。一年來，俄羅斯收緊了打擊間諜活動的立法程序。

史塔諾瓦亞還表示，俄羅斯情報機構這麼做的目的是將記者“扣為人質”，以可和美方交換囚犯。

目前在俄國的自由記者是越來越少。去年嚴苛的戰時資訊審查法通過後，大多數在俄羅斯工作的自由記者只能離開，僅剩持有外國護照的外國記者繼續留下工作，但是格斯科維奇的遭遇顯示，有外國人身份也不一定安全。無國界記者組織表示，他們對格斯科維奇被捕感到震驚。