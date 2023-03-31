巴西總統盧拉訪華行程 改為4月11日至14日

政治

拉美 – 巴西總統府31日指出，總統盧拉因患肺炎上周取消赴中國進行國事訪問，現已將訪華行程重新安排為4月11日至14日。

廣告 繼續瀏覽後續

巴西左派總統盧拉自1月上任以來，一直尋求拉近與其最大貿易夥伴中國間的關係。

77歲的盧拉原定25日啟程，但日前就醫檢查時被診斷出患輕度肺炎，因而取消訪中行程。

巴西總統府發言人向法新社確認新的訪問行程日期，表示確切議程仍在最後確定中。

盧拉最初議程包括與中國國家主席習近平會面，由於盧拉延後訪中，中巴高層商業論壇在沒有他的情況下已在這個星期舉行。3月27日北京德和衡律師事務所主辦了中國-巴西農業領域交流會。

巴西前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在2022年10月30日舉行的總統大選中，擊敗了現任的博索納羅（Jair Bolsonaro）再度成為國家領導人。77歲的盧拉贏得了50.9%的選票，而67歲的博索納羅則獲得了49.1%的選票。上台後他非常重視與美國的關係。

2023年2月11日，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和美國總統拜登（Joe Biden）在白宮會面，兩位元首都強調捍衛民主和正視氣候問題的重要性。