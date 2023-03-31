特朗普遭起訴 法新社看司法程序如何走

美國/特朗普/封口費案

美國前總統特朗普因2016年所涉艷星封口費案遭曼哈頓大陪審團起訴，使他成為美國史上首位遭刑事起訴的卸任總統，也為美國政壇投下震撼彈。

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法新社根據案情最新進展分析日後可能的走向。

● 刑事控罪

本案源於2016年美國總統大選前特朗普陣營向AV女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）付錢，要她別講所稱2006年她與特朗普的婚外情。

案件由民主黨籍曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）承辦，大陪審團在不公開的情況下表決通過起訴76歲的前共和黨籍總統特朗普。起訴書目前仍未啟封，具體起訴內容也尚未公開。

偵辦期間特朗普前禦用律師柯恩（Michael Cohen）到庭，他先前已經承認安排付錢給暴風女丹尼爾斯，作為對她聲稱2006年與特朗普婚外情的封口費。

● 特朗普應於4月4日到案

如果特朗普拒不到庭，紐約檢方就得尋求特朗普居住所在地的佛羅里達州有關單位將特朗普押赴紐約。

可能成為特朗普角逐2024年總統大選的共和黨內對手、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）已表明，佛州不會協助任何押解特朗普的申請。但法律專家表示，任何手段也只是拖延到案時間，特朗普終究還是得到紐約面臨起訴庭訊。

完成逮捕程序傳喚到庭後，法官將裁定被告能否保釋或須限制住居，也可能無保請回。

曼哈頓地區檢察官辦公室30日晚間證實特朗普被起訴，檢察官已連繫律師協調特朗普本人到案，預計特朗普將於4月4日到庭接受訊問。據稱起訴內容達20多條罪狀。

● 下一步進入法庭攻防

起訴後被告須捺印指紋、拍照，接着被傳喚到庭（arraignment）接受庭訊，屆時控罪細節會當庭揭露。之後進入審前聽證的準備程序，辯方可反駁控罪、排除控方證據的證據能力、申請有利證人等。

如果被告在審前聽證主動認罪，就等法官擇期量刑；反之則進入實質審理程序。

● 特朗普依然能角逐2024年總統大選

犯罪前科不在美國憲法總統資格攸關之列，因此起訴或定罪均無妨特朗普競選。

雖然聯邦公職人員如果被認定違法或行為不端並遭彈劾後無法再任公職，但之前聯邦眾議院對特朗普發起的彈劾案沒過，聯邦參議院已認定特朗普並無違法或行為不端。