前總統特朗普遭控當選前給小電影艷星封口錢違法 面臨司法起訴轟動美國

美國/特朗普/封口費

美國紐約曼哈頓的大陪審團決定因涉嫌支付封口費給色情片女演員一案而起訴共和黨籍前總統特朗普，此一事件立即轟動美國社會與政壇。因特朗普仍然佔據明年總統大選最有力競爭者地位，此案可能引發美國政治地震。共和黨立即指控是政治迫害，民主黨低調高興，涉案起訴人的律師說，任何人都不能凌駕於法律之上。

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據法新社今天報道稱，美國前總統特朗普因艷星封口費案被起訴。特朗普的律師尼切爾斯（Susan Necheles）報告說，預計特朗普將於4月4日被傳訊。尼切爾斯在電郵中告訴法新社：「我們的確預期下周二（4月4日）會被傳訊。」此外未多加說明。

被告會在傳喚到庭時得知起訴內容與自己面臨的指控，通常會提出抗辯，然後由法官決定被告是否可保釋或羈押。

美國紐約曼哈頓的大陪審團決定因涉嫌支付封口費給色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）而起訴共和黨籍前總統特朗普，前艷星丹尼爾斯的律師布魯斯特說，這顯示「沒有人可以凌駕於法律之上」。布魯斯特說：「特朗普被起訴，這沒什麼好高興的。現在讓真相和正義戰勝吧。」

目前還不清楚特朗普面臨的確切指控為何，但案件重點是他涉嫌於2016年競選總統期間支付封口費給「暴風女丹尼爾斯」。色情片演員「暴風女丹尼爾斯」指稱，她曾收到一筆封口費，要她不得公開2006年曾與特朗普發生性關係的往事。今年76歲的特朗普則否認曾與丹尼爾斯有染，自稱沒有犯罪。

共和黨籍前總統特朗普因支付封口費給色情片演員而被起訴。消息傳出後，特朗普的同黨盟友及對手一致譴責這是出於政治動機，目的是破壞特朗普參加2024年總統大選。

民主黨籍的紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）主導對特朗普 的刑事調查，紐約大陪審團30日表決決定起訴特朗普，使他成為美國史上首位受到刑事起訴的現任或卸任總統。

聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和其他共和黨人接連抨擊白艾榮。眾院議長是美國總統第2順位繼任人，僅次於副總統。麥卡錫說：「白艾榮企圖干預我們的總統大選，無可彌補地傷害了這個國家。他把我們神聖的司法制度當作武器，用來對付特朗普。」麥卡錫還說：「美國人民不會容忍這種不公不義，聯邦眾議院將針對白艾榮和他前所未見的濫權行為追究責任。」

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）說：「拿法律制度當武器遂行政治目的，完全顛覆了法治。這不符美國行事原則。」一般認為，迪尚特也有意參加2024年總統大選，目前被視為可能與特朗普爭取共和黨提名的主要對手。迪尚特還指責白艾榮「曲解法律以攻擊政治對手」。

特朗普的長子小唐納．特朗普（Donald Trump Jr.）稱起訴決定是「把司法當武器的最醜陋案例」。特朗普的次子艾瑞克（Eric Trump）也說：「這是第三世界的檢控失當，是在競選年中趁虛而入，攻擊政治對手。」

共和黨籍眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）譴責起訴決定是「聞所未聞的選舉干預」和「政治迫害」。她說：「在2024年總統大選之前，激進的極左派將無所不用其極地迫害（現任總統）拜登的主要政敵，以打壓美國人民的意志和聲音。」

共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）只在推特上寫了兩個字：「離譜。」喬登是眾院司法委員會主席，一向與特朗普交好。

特朗普的另一名親密盟友、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）也推文說：「我力挺特朗普！」

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）同樣表態支持特朗普，她說：「當司法制度被當成政治工具，我們所有人都遭受危害。」她指控白艾榮「公然濫權」，並聲稱白艾榮「埋頭於政治報復，而不是維護人民安全」。

特朗普本人痛批紐約大陪審團因他涉嫌支付色情片女星封口費而起訴他的決定，並怒斥檢察官和政治對手。特朗普在聲明中說：「這是史上最高層級的政治迫害、選舉干預。」他表示：「即使在我宣誓成為美國總統之前，激進左翼民主黨人，也就是美國辛勤工作男女的敵人，就不斷從事政治迫害。」

法新社說，在美國媒體大肆報導特朗普被起訴的消息後數分鐘，特朗普發布5段文字聲明矢言報復。他正尋求再度角逐2024年白宮大位。他說：「民主黨人陷於執念，以撒謊、欺騙和偷竊，想要『逮到特朗普』，但現在他們做了不可思議的事，在公然干預選舉的行為中，起訴一個完全無辜的人。」

特朗普稱，「拿我們的司法系統當武器來懲罰政治對手，而此人恰好是美國總統，也是遙遙領先的共和黨總統參選人，這種情形以前未曾發生過，從來沒有。」他說：「我想這種迫害終將嚴重反噬（現任總統）拜登。」

特朗普上周末舉辦首場2024年選舉造勢活動，他說：「我們將擊敗拜登，我們要把這些狡猾的民主黨人全數趕下台。」

特朗普稍早於18日宣稱，預言自己幾天後會因付錢給「暴風女丹尼爾斯」一事被捕。這位成人片女星在2016年美國總統大選數周前獲得13萬美元封口費，以阻止她公開10年前與特朗普之間的風流韻事。

此案懸而未定幾天後，由曼哈頓檢方召集的大陪審團持續聽取證人說詞，似乎降低了特朗普立即遭到起訴的可能性。已在大陪審團前作證的前特朗普律師柯恩（Michael Cohen）2019年告訴國會，他代替特朗普支付了這筆費用，後來銷帳。

紐約方面的這項調查是針對特朗普的3項重大調查中，第一個達成起訴決定的案子。此外，特朗普也因2020年大選相關事務及2021年1月6日特朗普支持者攻擊國會大廈等事，在喬治亞州和華府面臨重罪調查。

據法新社說，現正尋求共和黨提名角逐2024年總統大位的特朗普，將所有涉及自己的調查斥為「獵巫行動」（witch hunts）和政治迫害。