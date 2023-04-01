特朗普稱不認罪 艷星高興他不再老虎尾巴碰不得

美國/特朗普

美國前總統特朗普因涉支付封口費給艷星“暴風女丹尼爾斯”，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。丹尼爾斯在英國媒體上說，特朗普被起訴顯示他不再是碰不得的大人物。而特朗普回應刑事起訴，採取不認罪立場，並且威脅隨時反擊指控。

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美國前總統特朗普被刑事起訴。特朗普的法律團隊31日稱採取攻勢，矢言特朗普絕不尋求認罪協議，且隨時可反擊任何指控。

76歲的特朗普已宣布再度於2024年總統大選角逐白宮大位。有些人抨擊起訴特朗普的檢察官乃至可能承審的法官，而特朗普也附和這些批評說法。

共和黨籍的特朗普在自創社群平台“真實社群”（Truth Social）上指控寫道：“選舉干預，私設刑堂！” 他還說，有可能主持審判的法官莫城（Juan Merchan）“很討厭我”。

特朗普將於4月4日下午先在曼哈頓的法院登記、采指紋、拍攝檔案照後，再出庭應訊。

據特朗普的律師塔科皮納（Joe Tacopina）說，特朗普不會被上銬，且他不認為檢方會允許這件事變成鬧劇。塔科皮納說，曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）針對特朗普的封口費案存在重大法律問題，特朗普不會認罪。

塔科皮納在美國國家廣播公司（NBC）節目“今日秀”（Today）說，特朗普絕無可能接受認罪協議，“這種事不會發生。不存在犯罪”。

特朗普目前待在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所。律師說，特朗普一開始對遭起訴大感震驚，但他現已準備好隨時為此一搏。

法新社說，此案將為2024年總統大選投下震撼彈，現任總統拜登迴避記者有關起訴的問題，僅說「我對特朗普不予置評」。

由於特朗普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元封口費給色情片演員“暴風女丹尼爾斯”（Stormy Daniels），換取她閉口不談兩人過往風流韻事，紐約大陪審團30日決定起訴特朗普。

特朗普否認行為不當，還指控民主黨籍的白艾榮政治迫害，意圖干擾他再次競選總統。

共和黨要角紛紛聲援特朗普，特朗普仍是最有希望贏得共和黨黨內總統選舉提名的人選。 起訴特朗普對他的選戰衝擊難料；力挺特朗普的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）認為，這對特朗普有利。葛蘭姆告訴華盛頓郵報：從政治角度來看，這會讓特朗普在共和黨中的地位更穩固。

今年44歲的“暴風女丹尼爾斯”（Stormy Daniels）昨天告訴英國“泰晤士報”（The Times），特朗普遭到起訴是極為重大與畫時代的事件。

法新社說，這篇專訪據稱在美國某個未公開地點進行。據艷星丹尼爾斯說，“我很驕傲，特朗普不再碰不得”。

丹尼爾斯稱與特朗普兩人在2006年有過性關係，就在特朗普第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）產下兩人的兒子拜倫（Barron Trump）幾個月之後。

丹尼爾斯在英國報紙訪問中坦承，這是她在這場曠日廢時的訴訟戰中第一次感到害怕，因為特朗普本人會出來煽動暴力、鼓勵暴力。

她也表示，3月30日特朗普被起訴的消息傳出後，她的社群媒體、電子郵箱和手機數小時內開始湧入極端暴力和死亡威脅。但丹尼爾斯依舊錶示，若有需要她願意出庭作證指控特朗普，但也表示還沒收到傳喚。她說，“我曾看過特朗普裸體，穿上衣服的他不可能更嚇人”。據她稱，“我很害怕。但我毫無隱瞞，我很期待告訴每個人我所知道的事。”