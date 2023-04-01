美國加強與中國競爭南太平洋影響 計畫在瓦努阿圖開設大使館

瓦努阿圖/美國

美國宣布計畫在南太平洋小島國瓦努阿圖開設大使館，並稱以加強美國在南太平洋的勢力存在。法新社說，中國也正試圖擴大在這一地區的影響。

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根據美國國務院31日的聲明，在瓦努阿圖首都維拉港的美國大使館將深化美國在該群島的關係，並加速美國對發展援助，包括在氣候變化方面的援助。美國的聲明沒有說明開設大使館的日期。

拜登政府在國會兩黨的支持下，擴大了美國在這一領域的作用，而在去年所羅門群島與中國意外宣布達成安全協議之前，美國對這一地區沒有給予更多的關注。

儘管所羅門群島予以否認，但以美國和澳大利亞為首的西方國家擔心，所羅門群島與中國達成的安全協議將使北京加強在太平洋地區的存在影響。

美國是在所羅門群島的大使館關閉30年後，於2月才又重新開啟了大使館。美國副總統卡馬拉-哈里斯也在去年的一次峰會上宣布，華盛頓將在基里巴斯和湯加開設新的大使館。

法新社說，根據年度全球風險報告，瓦努阿圖的人口剛剛超過30萬，被列為最容易發生地震、風暴、洪水和海嘯等自然災害的國家之一。而在這個處於全球變暖破壞前線的小國進行了一場 "史詩般的 "戰鬥之後，聯合國大會於本周三通過了一項決議，呼籲國際司法部門澄清各國政府在應對氣候變化方面的 "責任與義務"。