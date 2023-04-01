美阿肯色、伊利諾伊州遭龍捲風侵襲 已知11人死亡

龍捲風

美洲 – 美國南部和中部遭受龍捲風，已知有11人死亡。東北地區將有更強的龍捲風。阿肯色州州長1日表示，阿肯色州首府小岩城和鄰近城區遭強烈龍捲風重創，造成至少2人喪生、數十人受傷。

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據《美聯社》報導，在小岩城地區有2人死亡、21人受傷，其中5人情況危急，州內東北部的韋恩鎮也有2人遇難，另有部分民眾受困在倒塌的房屋中，州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）已動用100名國民警衛隊投入救災。

小岩城市長史考特（Frank Scott Jr.）告訴媒體，很多人現在無家可歸，民眾醒來時看到電線桿倒塌、汽車被翻倒、房屋被損壞還有連根拔起的大樹。

當地一家商業刊物的記者勞拉·法拉爾 (Lara Farrar) 告訴法新社：“一些建築物的屋頂被完全吹掉了。整個社區被完全夷為平地和摧毀。”

州長桑德斯表示，她已與喬·拜登總統討論了這一情況，她在前一天宣布進入緊急狀態，並部署了大約 100 名國民警衛隊。

龍捲風同時還侵襲了田納西州、愛荷華州，不僅建築物遭到嚴重破壞，被吹倒的樹木和電線也使得道路交通受到影響。另一方面，奧克拉荷馬州的強烈陣風助長野火延燒，導致奧克拉荷馬市郊區民眾撤離、35號州際公路部分路段關閉。