俄羅斯批媒體大肆渲染美被捕記者

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國際 – 《華爾街日報》記者格斯科維奇(Evan Gershkovich)在俄羅斯葉卡捷琳堡進行報道工作期間被拘，俄羅斯聯邦安全局稱其從事了間諜活動。這是自冷戰以來首次有美國記者因間諜指控在俄羅斯被拘。

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美國總統拜登31日敦促俄羅斯釋放《華爾街日報》(The Wall Street Journal)被拘記者。拜登在登上一架直升機時大喊“放了他”。美國國務卿布林肯就此和俄羅斯外長拉夫羅夫通了電話。

4月2日，俄羅斯外交部發布了一份公告表示，“令人無法接受的是，華盛頓官員和西方媒體大做文章，明顯意圖將此事帶上政治色彩”。拉夫羅夫在和布林肯通電話時毫無鬆動的跡象。他表示，“格什科維奇試圖獲取秘密信息時被當場抓獲”，拉夫羅夫促請美方尊重俄方的決定。拉夫羅夫還表示，法庭會做出相應的裁定。俄羅斯外長沒有給出任何的細節。

美國國務卿發言人再次呼籲立即釋放格什科維奇。外界對被拘美國記者的現狀所知甚少。僅僅從俄羅斯聯邦安全局（簡稱FSB）對外表示，他們在葉卡捷琳堡（烏拉爾）逮捕了埃文·格什科維奇，“挫敗了一項非法活動”。格什科維奇到底是哪天被抓的，外界也不清楚。

《華爾街日報》30日稍晚表示，堅決否認俄羅斯聯邦安全局對其員工的指控，並要求立即釋放格什科維奇，其他負責俄羅斯新聞的外國記者也在網上聲援格什科維奇。住在俄羅斯境外的調查記者Andrej Soldatow在個人推特上寫道：格什科維奇不是間諜，而是一位非常優秀、勇敢的記者。這次逮捕是對所有仍在俄羅斯工作的外國記者的一次正面攻擊。