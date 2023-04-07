洪都拉斯與中國建交 台灣卻是當地的蝦最大市場

洪都拉斯/台灣

洪都拉斯太平洋沿岸的數千名蝦農和工人對該國與台灣關係破裂感到絕望，因為外交變故威脅到洪都拉斯貝類海產的最大出口市場。

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洪都拉斯的蝦海產品經過冷凍後被裝入冷藏集裝箱運往台灣、墨西哥和歐洲。

左翼總統希奧馬拉-卡斯特羅的洪都拉斯是中美洲第五個脫離與台灣建交的中美洲島國的國家。現在世界上只有13個國家仍與台灣保持外交關係。

在北京強加的 "一個中國 "原則的名義下，洪都拉斯承諾與台灣不再有官方關係，但這似乎為自2008年起生效的與台灣的自由貿易條約敲響了喪鐘。

洪都拉斯蝦業三分之一以上的產品出口到台灣，價值約1億美元。蝦是在大型人工池塘中飼養的，池水來自附近的豐塞卡灣。從1970年代開始，養蝦業蓬勃發展：現在324個養殖場在該地區佔據了超過24,500公頃的土地。

洪都拉斯可以把蝦轉賣到中國。但問題是台灣支付的價格費用是中國的兩倍。

在農場和包裝及運輸工廠之間，該行業代表了大約23000個直接工作，如果算上間接工作，甚至至少多出六倍。

洪都拉斯全國養魚業協會已經在與當局的幾次會議上表示擔心，台灣將直接拒絕從這個中美洲小國購買蝦子。該協會主席胡安-卡洛斯-哈維爾解釋說，他們已經要求洪都拉斯政府給台灣寫一封信，要求台灣在斷交的情況下繼續保持貿易關係。據哈維爾說：政府正在傾聽，並願意尋找解決方案。

據法新社今天稱，蝦是洪都拉斯的第五大農業綜合企業出口產品，僅次於咖啡、香蕉、糖和棕櫚油。