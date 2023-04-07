罪控特朗普：美國人也意見分歧

美國/特朗普

美國新公布的路透社/益普索民意調查顯示，對前總統特朗普的起訴在美國人中產生了分歧，但似乎反而增加了特朗普贏得 2024 年大選共和黨提名的機會。

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繼周二紐約市檢察官以 34 項偽造商業記錄重罪起訴特朗普之後，由路透社與益普索聯合所作民意調查於周三和周四進行。調查發現，49% 的美國人認為檢察官追究第一起針對美國總統或前總統的刑事案件是正確的。

路透社報道稱，但這一發現凸顯了圍繞特朗普的許多問題上的政治分歧。大約 84% 的自稱為民主黨人的人表示，這些指控是值得的，而只有 16% 的共和黨人表示同意。

約 40% 的共和黨人表示，此案使他們更有可能在 2024 年投票給特朗普，而 12% 的人表示，這使他們不太可能支持他。另有 38% 的人表示沒有影響。

特朗普在共和黨提名中遙遙領先，58% 的共和黨人表示他是他們的首選候選人。這一比例高於周一公布的路透社/益普索調查顯示的 48%。沒有參加競選的佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯以 21% 位居第二。

儘管民主黨人和共和黨人對該案的起訴存在嚴重分歧，但調查顯示，人們堅信特朗普安排向色情明星斯托米丹尼爾斯和模特凱倫麥克杜格爾付款，以使他們對涉嫌婚外情保持沉默。大約 73% 的美國人認為情況會如此，其中包括 55% 的共和黨人。

然而，76% 的共和黨人認為執法部門的一些人正在努力通過出於政治動機的調查來使特朗普失去競選合法性，而民主黨人的這一比例為 34%。

大約 51% 的受訪者，其中只有 18% 的共和黨人表示，這些指控應該會使特朗普失去再次競選總統的資格。