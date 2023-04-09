德州州長擬特赦已被定罪的優步司機

赦免

美洲 – 德克薩斯州州長阿伯特（Gregory Wayne Abbott）罕見地表示，他準備赦免一名已被定罪的優步司機。這名被告是陸軍中士佩里(Daniel Perry)，2020年7月，他利用個人休息時間開車抵達德州“黑人生命很重要”的示威現場開了5槍殺死了一名示威者福斯特(Garrett Foster)。

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案情是這樣的，33歲被告佩里（Daniel Perry）開着優步（Uber）車，他在2020年7月在奧斯汀市中心駕車期間遇上“黑人聲明很重要”BLM遊行，佩里停車後見多人接近隨即開槍，擊斃攜帶AK47自動步槍的28歲白人男子福斯特（Garrett Foster）。辯方律師指，佩里看到有人以武器瞄準他，別無選擇只能以手槍自衛。惟示威者當時向警員指，害怕有人駕車撞擊他們。 州長準備以他自衛對他赦免。

而控方表示，事發之前，佩里在社交網寫下這麼一段話：我住的公寓下發生了暴亂，我要在去上班的路上也許會殺幾個人。

陪審團上8日裁定佩里謀殺罪成。死者父親對判決感到滿意，並為佩里的家人感到難過。德克薩斯州州長阿伯特上周六在社交網指，只要德州假釋及赦免委員會提出請求就會赦免佩里。

2020年5月下旬，多輪抗議運動起因於明州黑人喬治·弗洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸致死事件。一個多月後多地持續有抗議活動。