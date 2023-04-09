票房居首

《超級馬力歐兄弟大電影》 北美票房居首

L'actrice américaine Anya Taylor-Joy, qui prête sa voix à la princesse Peach dans "Super Mario Bros, le film", lors de la première à Los Angeles le 1er avril 2023 © VALERIE MACON / AFP

作者： 法廣 1 分鐘

美洲 – 《超級馬力歐兄弟大電影》復活節第一個周末放映票房獲得1億4600萬美金的收入。而全球首周票房預估值達到了3.68億美元，如果真是如此，這將是有史以來動畫電影全球首周票房最高紀錄！