票房居首 《超級馬力歐兄弟大電影》 北美票房居首 發表時間： 09/04/2023 - 22:52 L'actrice américaine Anya Taylor-Joy, qui prête sa voix à la princesse Peach dans "Super Mario Bros, le film", lors de la première à Los Angeles le 1er avril 2023 © VALERIE MACON / AFP 作者： 法廣 1 分鐘 美洲 – 《超級馬力歐兄弟大電影》復活節第一個周末放映票房獲得1億4600萬美金的收入。而全球首周票房預估值達到了3.68億美元，如果真是如此，這將是有史以來動畫電影全球首周票房最高紀錄！ 廣告 繼續瀏覽後續 《超級馬力歐兄弟大電影》由照明娛樂公司、任天堂共同製作，亞倫・霍瓦斯、邁克爾・傑勒尼克執導，馬修・福格爾擔任編劇，克里斯・帕拉特擔任主要配音。《超級馬力歐兄弟》是任天堂開發並於 1985 年出品的經典橫版過關遊戲，最早在紅白機上推出。在遊戲中，玩家將操縱一名叫做馬力歐的水管工，救出被酷霸王綁架的桃花公主。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 繼續閲讀相同主題内容 : 電影