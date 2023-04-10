美國再次譴責任意拘押《華爾街日報》記者格什科維奇

拘押美記者

國際 – 美國國務院副發言人韋丹·帕特爾（Vedant Patel）10日表示：美國要求被控間諜罪的格什科維奇能夠享有領事探視權。在一次例行記者會上，帕特爾表示，“俄羅斯外交部告知美方拘留通知，但沒有提及領事探視，這是違反規定的。

廣告 繼續瀏覽後續

美方再一次譴責任意拘留這名美國記者。

莫斯科一家法院4月8日表示，將聽取埃文·格什科維奇(Evan Gershkovich)的律師提出的上訴。這位《華爾街日報》(The Wall Street Journal)記者此前被拘，並被指控從事間諜活動。

格什科維奇的律師就俄羅斯以間諜活動指控將他拘留提出上訴。《華爾街日報》堅決否認對格什科維奇的這一指控。該莫斯科市法院表示，將於4月18日聽取上訴案。

該法院可以決定繼續將格什科維奇拘留在莫斯科的列福爾托沃監獄(Lefortovo)，或者下令將他轉移到另一座監獄，亦或批准讓他居家軟禁，或批准他保釋。《華爾街日報》發言人不予評論格什科維奇的律師就他被拘提出了什麼具體請求。

該法院的一位發言人說，根據法律，該法院的最終決定必須公開，但上訴程序可以閉門進行。