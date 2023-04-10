美國路易維爾銀行大樓發生槍擊 至少5死8傷

槍擊案

美洲 – 美國肯塔基州路易維爾（Louisville）市中心“老國民銀行大樓”(la Old National Bank)10日發生槍擊案，警方證實至少5人喪生，死者包括嫌犯，8人受傷。警方表示，“我們仍在儘力查明他是開槍自殺還是被警察殺死。”

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法新社報道， 路易斯維爾市警察局副局長保羅·漢弗萊（Paul Humphrey）在新聞發布會上表示，當天早上在該市市中心一銀行發生的槍擊事件嫌疑人疑似為銀行的前僱員。警方8點30分接到槍擊報警，幾分鐘時間趕到現場，槍手還在開槍。

警方表示，8名傷者已被送往當地醫院，其中包括一名員警。開槍歹徒已經死亡，但目前還不清楚死因。

美聯社報導，路易維爾都會警察局（Louisville Metro Police Department）稍早在推特上，呼籲民眾避開案發區域。

目擊者告訴當地WHAS-TV電視台，他們聽到樓內傳出槍響。從電視台畫面可以看到現場聚集多輛警車，WHAS-TV記者表示，他們看到有人被送上救護車帶離現場。

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）推文稱正趕往現場，要大家“為所有受影響的家庭和路易維爾市祈禱”。

美國聯邦調查局（FBI）說，旗下人員也在回應這起槍擊案。