高度機密軍事文件外泄泄密者或來自美國

軍事文件外泄

美國國防部10日表示，美國機密軍事文件外泄構成“嚴重”安全風險。美國《紐約時報》4月9日刊文稱，這批標註“機密”或“高度機密”的文件出自2月底和3月初，包含美國對烏軍當前困境的評估、防控彈藥的嚴重短缺，以及俄軍在烏東巴赫穆特取得的戰果。國防部正在調查外泄的源頭。

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五角大樓高級發言人克里斯·米格 (Chris Meagher)表示：這些文件在網上流傳的事實代表“對國家安全構成非常嚴重的風險，並有可能傳播虛假信息”。

美國官員正在努力尋找高度機密的軍事和情報文件泄露的源頭，這些文件已在互聯網上傳播，其中包括與烏克蘭防空系統和以色列情報部門（摩薩德）相關的詳細信息。

西方安全專家和美國官員表示，他們懷疑來自美國的某個人可能是泄密事件的幕後黑手。

官員們指出，文件中包含的廣泛主題涉及烏克蘭、中國、中東和非洲的戰爭，表明這些文件是從一名美國公民而非盟友那裡泄露的。

美國國防部前高級官員邁克爾·馬爾羅伊在接受路透社採訪時表示，“現在的焦點是，這是來自美國的泄密。因為其中許多文件只有美國擁有。”他還表示，外泄事件是五眼聯盟最糟糕的噩夢。

美國有線電視新聞網（CNN）援引知情人士的話稱，泄露的文件似乎是在被轉移到安全地方之前被匆忙摺疊和隱藏起來的。

美國官員表示，調查尚處於初期階段，他的政府負責人不排除親俄分子是泄密事件幕後黑手的可能性。這被視為自2013年維基解密泄密事件以來最嚴重的安全漏洞之一，其中包括超過70萬份文件、視頻和外交電報。

俄羅斯駐華盛頓大使館和克里姆林宮並未回應置評請求。

泄密事件曝光後，路透社審查了50多份標有“機密”和“絕密”的文件。這些文件於上個月首次出現在社交媒體上，首先是Discord和4chan平台。儘管其中一些文件是幾周前發布的，但《紐約時報》4月7日周五率先報道了此事。

路透社尚未獨立核實這些文件的真實性，其中一些文件包含對烏克蘭戰場傷亡的估計，但它們似乎被修改以把俄羅斯的損失寫少。與此同時，目前尚不清楚為什麼至少其中一份文件被標記為“非機密”，儘管它包含高度機密的信息。一些文件被標記為“NoForn”，意思是不與外國共享的機密。

除了烏克蘭的信息外，這批文件還包括中國、印太軍事形勢、中東和恐怖主義等機密信息。 這是本周華盛頓及其盟友第二次因此類泄密事件而大為吃驚。

兩名美國官員4月9日周日告訴路透社，他們不排除篡改文件以誤導調查人員關於文件來源的可能性，或散布可能損害美國安全利益的虛假信息的可能性。

其中一份日期為2月23日，標有“機密”字樣，詳細說明了烏克蘭的S-300防空系統將如何以目前的使用率在5月2日之前耗盡。

這種受到嚴密保護的信息可能對俄羅斯軍隊有很大用處。烏克蘭表示，其總統和高級安全官員於7日周五會面，討論防止泄密的方法。