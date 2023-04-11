巴西總統盧拉開啟訪華之旅

政治

拉美 – 巴西總統盧拉將於4月12日至15日對中國進行國事訪問。盧拉11日從巴西出發，啟程前盧拉在社交媒體上說，這趟行程工作安排很滿，以加強跟最大貿易合作夥伴中國之間的聯繫。

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盧拉原定於上月26日至31日訪華，但是因病推遲。外交部發言人汪文斌11日介紹，盧拉總統康復後不久，即率大型代表團來華進行國事訪問，充分體現了中巴兩國對此訪和對發展雙邊關係的高度重視。

巴西通訊社當地時間10日的節目《巴西之聲（Voz do Brasil）》播出了對盧拉的獨家專訪。專訪中，盧拉指出巴西的資源優勢，強調了巴西與中國雙邊關係的重要性，並希望能夠擴大與中方的合作範圍。

即將訪華的盧拉對《巴西之聲》表示，巴西將鞏固與中國的關係。 我將邀請習近平到巴西進行雙邊會談，向他展示我們希望吸引中國投資的項目。他沒有具體說明他希望中國國家主席何時訪問巴西。

盧拉說：“我們希望中國人能進行投資，以便能在巴西創造新就業機會。”

巴西環球網透露盧拉訪中的行程稱，盧拉抵達中國13日在上海出席前總統羅塞夫擔任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮，並參觀科技公司華為和剛剛落成的書贊桉諾研發與創新中心。

前巴西總統迪爾瑪•羅塞夫(Dilma Rousseff) 履新金磚國家新開發銀行行長(NDB)。新開發銀行也稱金磚國家銀行，總部位於中國上海。