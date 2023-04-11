拜登：不可非法拘押格什科維奇

政治

國際 – 美國總統拜登11日再次抨擊俄羅斯以間諜罪關押美國記者格什科維奇，稱此種行為“完全是非法的”。在飛往北愛爾蘭參加貝爾法斯特協議25周年的專機上，拜登表示，“我們已經明確表示，正在發生的事情是完全非法的。

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白宮發言人還表示，拜登隨後和格什科維奇家人通了電話。拜登不僅會爭取讓這名《華爾街日報》記者獲釋；在爭取獲釋的名單中還有美國前海軍陸戰隊隊員保羅•韋蘭（Paul Whelan）。

2018年12月，保羅•韋蘭在俄羅斯首都的五星級的大都會酒店內被捕。俄羅斯法庭在2020年6月以間諜罪判處美國前海軍陸戰隊隊員保羅•韋蘭（Paul Whelan）16年監禁，美國媒體報道說這是總統普京扣押美國人質的報復行動。

《華爾街日報》方面11日表示，我們感謝拜登總統今天的來電，他向我們保證，美國政府正在竭盡全力儘快讓（埃文）回家。俄羅斯安全部門於 3 月 30 日宣布逮捕埃文·格什科維奇。他到底什麼時候被抓外界無法得知。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）“認定格什科維奇遭任意拘留”。

巴特爾說：“我們呼籲俄羅斯立即釋放格什科維奇先生。新聞不是犯罪，我們譴責克里姆林宮持續壓迫俄國的獨立聲音，不斷反對真相。”

美國總統拜登先前也在記者詢問時呼籲釋放格什科維奇。布林肯2日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話時，提及格什科維奇“遭拘留是不可接受”。

為“營救”格什科維奇，卷宗已經交由美國人質事務特使卡斯騰斯（Roger Carstens）處理，為此案提供更多資源。