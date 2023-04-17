馬斯克今要首發巨重星際飛船火箭系統到太空試游

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美國人馬斯克(Elon Musk) 今天準備發射 SpaceX的星際飛船火箭系統，今天17日早些時候做最後檢查與發射準備。馬斯克要將其強大的新型星際飛船火箭系統發射到太空，這是一次短暫無人試飛，但備受關注。有推遲升空的可能。

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據路透社今天報道說，這艘兩級火箭飛船比自由女神像還高出120 米，原定於美國東部時間上午 8 點開放的兩小時發射窗口期間從德克薩斯州博卡奇卡的 SpaceX 設施發射升空（ 1200 格林威治標準時間）。

該測試任務，無論其目標是否完全實現，都代表着 SpaceX 將人類送上月球並最終送往火星的雄心壯志邁入一個重要里程碑，專家稱這也是 NASA 旨在整合星際飛船的更新太空飛行計畫的核心目標。

路透社說，但 SpaceX 面臨著巨大的挑戰。發射一艘航天器，如果它成功離開地面，它將立即成為地球上最強大的火箭。

周日晚上，馬斯克在 Twitter 上對一位粉絲說：期待成功，但最好的情況將提供有關星際飛船如何上升到太空以及它將如何飛回地球的關鍵數據。但他說：“明天可能不會成功。因為這是一件非常困難的事情。”

周日晚上，馬斯克還表示，雖然預計周一發射，但推遲飛行更有可能。SpaceX 在星期二和星期三有大致相同時間的備用發射窗口。

近年來，星際飛船的原型已經在地球上空進行了五次高達 6 英里（10 公里）的子太空飛行，但超重型助推器從未離開過地面。2 月，SpaceX 對助推器進行了試射，將其 33 個 Raptor 發動機中的 31 個點燃大約 10 秒。

就在上周五，美國聯邦航空管理局頒發了全堆疊火箭系統首次試飛許可，為期待已久的發射掃清了最後的監管障礙。

如果今天一切按計畫進行，所有 33 個 Raptor 發動機將同時點火，推動星際飛船升空並飛行，按計畫繞地球一周，然後重新進入大氣層，再以大約 60 秒的超音速自由落體進入太平洋距夏威夷北部島嶼 97 公里（97 公里）。

在與星際飛船分離後，超重型助推器預計將在墜入墨西哥灣之前開始執行受控返回飛行。

被讚譽為瘋人的馬斯克描述這艘太空船將像流星一樣飛回來。但需要多次太空長途旅行。這只是第一步。”

按照設計，星際飛船Starship 火箭的威力幾乎是美國宇航局自己的太空發射系統 (SLS) 的兩倍，該系統於 11 月首次無人駕駛進入軌道，將一艘名為獵戶座的美國宇航局游輪送往月球周圍進行為期 10 天的航行。