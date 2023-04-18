拜登邀被擊傷的16歲黑人少年到白宮“做客”

槍支管理

美洲 – 美國總統拜登邀請按錯門鈴遭84歲白人屋主槍擊的黑人少年到白宮“做客”。18日拜登推文說，亞爾（Ralph Yarl）等你感覺好些的時候我將邀請你在白宮和我會面。

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美國密蘇里州一名16歲黑人少年亞爾（Ralph Yarl）上個星期因按錯門鈴，遭一名84歲白人男子槍傷。檢方17日宣布起訴嫌犯兩項重罪，最高可能面臨終身監禁，並對他發出追緝令，賞金20萬美元。檢方指本案有“種族成分”。老人在案發後一度被捕卻隨即獲釋，不滿的民眾已上街示威兩天。

路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，檢察官湯普森（Zachary Thompson）周一在記者會表示，受害者亞爾（Ralph Yarl）上周四（4/13）晚間10時左右要去接他的一對雙胞胎弟弟，但因看錯地址，將 115th Terrace看成 115th Street，結果來到白人老人萊斯特（Andrew Lester）位在堪薩斯城郊區的家門口。

亞爾上周五在醫院警方表示，當時他按了門鈴後便靜靜等候，過了很久以後門才打開，老人拿着一把槍，亞爾立刻頭部中彈倒地。

萊斯特用32口徑的左輪手槍，透過玻璃門對亞爾開了兩槍，亞爾的左額與右臂中彈受傷。湯普森說，看來亞爾並未跨過門檻進入萊斯特家，雙方也沒有交談。

萊斯特遭起訴一項一級傷害罪與一項一級持槍從事犯罪行為，前者可能面臨終身監禁，後者最高可判刑15年。檢方表示，涉及種族歧視的仇恨罪在密蘇里州較上述兩項罪名為輕，不會以仇恨罪名起訴。

萊斯特在13日當天曾被捕，但不到兩小時即獲釋，當地民眾已為此示威兩天。檢方周一宣布起訴時發出追緝令，懸賞20萬美元。

16歲的亞爾據稱是優異學生，具音樂天分。

示威者周一也來到萊斯特家門前，高喊“黑人的命正在遇襲”，“站起來，反擊”。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在推特表示：“沒有一個孩子應該活在按錯門鈴就可能遭槍擊的恐懼中。”

密蘇里州法律允許民眾用武力保衛家園，抵禦疑似入侵者，但規定除非合理相信遭遇死亡或嚴重身體傷害，認定有必要自衛或防衛他人，否則不得使用致命武器。