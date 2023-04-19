加拿大公務員舉行大罷工

公務員罷工

美洲 – 加拿大全國各地超過10萬聯邦政府僱員開始罷工。這是該國歷史上最大規模的公務員罷工活動。

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全國各地有250多個聯邦機構職工參加了罷工活動。工作涉及維護安全等基本服務的4萬多員工仍需上班，但是預計報稅和護照審批發放等服務將受到影響。32歲的皮埃爾對法新社記者表示，大家都知道生活太貴了，政府必須讓職工感覺到工作有價值。另一名不願意透露姓氏的國家職員表示，公共服務是集體財富的一部分，不能任其惡化”。

一位名叫法塔的公務員告訴記者，不能忽視遠程辦公，我們要求加工資。罷工活動影響到了申請護照、辦理移民和報稅單的人。一些離港糧食檢查員也加入到罷工行列。加拿大是小麥和油菜籽的主要出口國。

政府方面負責談判的加拿大財政委員會秘書處星期二夜裡發表公告說，政府已經為達成協議盡一切努力。

在罷工對社會影響過大時，政府可以提交強制復工法案，通過立法結束罷工。但是這一次新民主黨已經明確表示不會在眾議院投票時支持任何一個強制復工法案。這意味着自由黨政府作為少數政府，除非獲得保守黨的支持，否則反倒會讓強制復工法案投票變成信任投票，導致政府垮台。

加拿大總理特魯多表示，他尊重職工罷工權，但希望工會代表不中止談判。