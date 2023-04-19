拉夫羅夫去南美穿梭訪問 拉攏支持抵抗歐美

俄羅斯/委內瑞拉/巴西/拉夫羅夫

正在拉丁美洲多國訪問的俄羅斯外交部長拉夫羅夫呼籲拉丁美洲 "團結 "起來對抗西方的 "訛詐"。巴西總統盧拉昨天晚上在拉夫羅夫結束巴西訪問離開後，罕見譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，但堅持通過談判政治解決烏克蘭戰爭衝突。

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俄羅斯外長訪問拉美首站是巴西，此後前往委內瑞拉。拉夫羅夫在與委內瑞拉外長吉爾舉行的新聞發布會上說："有必要團結我們的力量，以對抗西方的勒索和非法單邊打壓。"拉夫羅夫鼓動建立"一個多極世界"。

拉夫羅夫昨天晚上與委內瑞拉總統馬杜羅交談。馬杜羅稱，與俄羅斯兩國之間 "鞏固雙邊關係和合作計畫的愉快會晤"。

繼巴西，委內瑞拉之後，拉夫羅夫拉還將訪問古巴和尼加拉瓜。

據拉夫羅夫說："委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜是選擇自己道路的國家。這三個受社會主義啟發的國家都被指控民主缺陷，它們與美國和歐盟的關係很困難緊張。

就烏克蘭戰爭，拉夫羅夫說：“我們將通過《聯合國憲章》中關於國家主權平等的原則和安全不可分割的原則來解決烏克蘭局勢和世界上的其他衝突。”拉夫羅夫對拉丁美洲國家說：“我們的任務是確保《聯合國憲章》得到全面執行，確保自決權不被西方壓制。”

據法新社說，在被美國批評為 "呼應俄羅斯和中國的宣傳 "之後，巴西總統盧拉周二在紀念羅馬尼亞總統克勞斯-約哈尼斯的午餐會上明確譴責了俄羅斯"侵犯烏克蘭領土完整 "的行為。" 但盧拉說：“巴西政府捍衛通過談判政治解決衝突的立場。”

自從莫斯科入侵烏克蘭並侵犯烏克蘭被國際公認的邊界以來，俄羅斯一直面臨著歐盟和美國的制裁。

聯合國大會在2月底由193個成員國中的141個成員國投票通過的一項不具約束力的決議中要求俄羅斯軍隊 "立即 "撤軍（7個成員國投票反對），該決議重申了對烏克蘭領土完整的 "承諾"，還呼籲實現 "公正和持久 "的和平。

自烏戈-查韋斯總統時期（1999-2013年）以來，委內瑞拉一直是俄羅斯的重要盟友，當時在2008年格魯吉亞戰爭期間，委內瑞拉公開支持莫斯科。在侵略烏克蘭戰爭開始前後，馬杜羅多次表示支持俄羅斯和普京。

而面對美國為將馬杜羅趕下台而實施的一系列制裁措施，莫斯科方面一直支持委內瑞拉。2020年2月，拉夫羅夫曾訪問委內瑞拉，並譴責了美國的制裁，再次將制裁斥為 "敲詐"。 包括美國和歐盟在內的大部分國際社會都不承認他在2018年的連任，反對派譴責他是 "欺詐上台"。

拉夫羅夫隨後將訪問古巴。古巴正面臨嚴重經濟危機。古巴總統米格爾-迪亞斯-卡內爾在11月底訪問了俄羅斯，並在那裡宣布簽署一些關於向古巴島供應石油的協議。然而，古巴燃料短缺問題仍然存在。

拉夫羅夫南美行最後一站預計在馬那瓜，拉夫羅夫將在那裡會見尼加拉瓜總統奧爾特加。