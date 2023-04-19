盧拉被迫從中國的“豪言壯語”退後改批普京入侵烏克蘭

巴西/烏克蘭/俄羅斯/中國

巴西總統盧拉在剛剛結束的對中國的訪問中所作出的多個雷人講話，遭到多方批評。直接與美國反彈有關的，是美國言辭譴責盧拉在北京指責歐盟與美國應當對烏克蘭戰爭延宕負責的講話。盧拉當時批評歐美向烏克蘭提供援助，導致烏克蘭有力量持續抵抗俄羅斯侵略。在美國的壓力下，盧拉選擇在俄羅斯外長拉夫羅夫結束對巴西的訪問離開後，昨天稍晚作出表態，批評俄羅斯侵略烏克蘭。

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在美國批評者以 "呼應俄羅斯和中國的宣傳 "為由的抨擊下，巴西總統盧拉星期二明確譴責俄羅斯 "侵犯烏克蘭的領土完整"。

周一，美國國家安全委員會發言人約翰-柯比對巴西總統盧拉在訪問中國期間的言論作出反應，當時盧拉指責美國在烏克蘭 "鼓勵戰爭"，並表示美國應該轉而 "開始談論和平"。但盧拉的這一批評被指控是與莫斯科和北京的說法相呼應，中國與俄羅斯指責西方國家應該為為2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭而開始的戰爭負責。

與幾個西方大國不同，巴西從未對俄羅斯實施金融制裁或同意向基輔提供軍需彈藥，並試圖像中國一樣將自己定位為調解人。

周二，在為訪問巴西的羅馬尼亞總統約哈尼斯舉行的午餐會上，盧拉乘機重申了他對和平的渴望：在譴責俄羅斯對烏克蘭領土完整的侵犯的同時，巴西政府捍衛通過談判解決衝突的政治方案。

但盧拉的首席外交政策顧問塞爾索-阿莫林(Celso Amorim)將柯比的言論描述為 "荒謬"。阿莫林告訴GloboNews，"我們雖然與俄羅斯有一些共同點，但巴西本屆政府一直批評俄羅斯對烏克蘭入侵，"阿莫林也是盧拉前兩屆總統任期（2003-2010）時的前外交部長。

周一，巴西外交部長毛羅-維埃拉在接見俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫後，稱巴西已經拒絕了美國發言人的批評。他說，"我不知道柯比是如何或為什麼得出巴西不批俄羅斯侵略烏克蘭這個結論的。但我完全不同意。"不過他沒有明確說明他與拉夫羅夫會見時是否也譴責了俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭。

法新社說，在訪問巴西期間，拉夫羅夫感謝 "巴西對尋求解決這一烏克蘭戰爭衝突的貢獻"。