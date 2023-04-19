美國最高法院暫時允許墮胎藥繼續上市

口服墮胎藥

美洲 – 美國最高法院當地時間4月19日下令延長對口服墮胎藥米非司酮的臨時限制中止令至21日晚，以暫時保留了米非司酮在市場的銷售權，讓法官有更多時間作出裁決。

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據悉，得克薩斯州聯邦法院的一名法官此前宣布暫停對口服墮胎藥米非司酮的銷售批准。司法部對此裁決提出上訴，並要求最高法院緊急中止相關裁決，如果最高法院不介入，米非司酮的使用將受到限制。目前在美國，藥物流產占所有流產方式的一半以上，米非司酮自首次批准以來已被超過550萬人使用。

米非司酮於 2000 年獲得美國食品和藥物管理局批准，通常與另一種名為米索前列醇的藥物聯合使用，用於進行藥物流產，這種流產方式佔美國所有流產的一半以上。