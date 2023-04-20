美國對華兩手：制裁不忘經濟合作

美國/中國

美國財政部長珍妮特-耶倫周四在華盛頓約翰-霍普金斯大學發表演講時說，美國希望與中國建立 "建設性的、公平的 "經濟關係，但不能在國家安全問題上妥協。不過，專家評論，在中國不斷高調反美下，美國的合作願景不排除愈加暗淡。

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法新社今天引述美國財政部長珍妮特-耶倫應當於周四在華盛頓約翰-霍普金斯大學發表演講時說，“我們尋求與中國建立一種健康的經濟關係：一種能促進兩國增長和創新的關係。”

根據她在華盛頓約翰-霍普金斯大學要發表的演講節選，拜登的經濟和財政部長還說，一個遵守國際規則的成長中的中國對美國和世界都有好處。然而，耶倫保證美國不會在國家安全問題上 "妥協"。

北京上個月指責華盛頓助長了兩個大國之間的緊張關係，並警告說有可能發生 "衝突"。中國和美國正在進行一場關於半導體製造主導權的激烈鬥爭，半導體是智能手機、聯網汽車和軍事設備所必需的電子元件。以國家安全的名義，華盛頓在最近幾個月增加了對中國芯片製造商的制裁。

據耶倫解釋，"這些國家安全行動不是為了給我們帶來競爭性的經濟優勢，也不是為了扼殺中國的經濟和技術現代化。雖然這些政策可能有經濟影響，但它們的動機是簡單的國家安全考慮。"

但耶倫又稱，"我們將繼續與我們的盟友國家合作，應對中國的不公平經濟行為。"

法新社提及法國總統馬克龍最近的講話，該講話在包括美國在內的法國盟友中引起了質疑。從中國訪問回程中，馬克龍呼籲歐洲在台灣問題上不要成為北京或華盛頓的 "追隨者"，在國防方面 "少依賴美國人"，幾天後又敦促歐洲應有更大的經濟自主權。

美國前總統特朗普評論說，"作為朋友的馬克龍正在拍中國的馬屁。"

特朗普在白宮時曾於2019年對中國發起貿易戰。