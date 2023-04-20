馬斯克的星際飛船巨型火箭今短暫升空 4分鐘後爆炸但稱不是失敗

美國/馬斯克/美國太空探索技術公司

美國馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX 公司今天稱成功發射了未來應當搭載下一代星際飛船的新型強大超重火箭升空，進行了一次無人試飛，火箭在幾分鐘後爆炸。爆炸原因尚沒有公布，但SpaceX 公司否認是失敗，因為今天巨型火箭成功離開地面升空。

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法新社今天援引美國太空探索技術公司SpaceX公司公司的視頻資料稱，在德克薩斯州升空後不久，SpaceX公司為前往月球和火星而開發的巨型星艦火箭在飛行中不久爆炸了。

爆炸並不代表億萬富翁馬斯克的公司失敗，因為火箭成功從發射台起飛已經是一個巨大的成就。

爆炸的原因尚不清楚。

路透社報道稱，馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX 公司周四成功發射了下一代星際飛船，首次搭載該公司強大的新型超重型火箭，進行了一次無人試飛，火箭升空幾分鐘後在天上爆炸。

這艘兩級火箭飛船比自由女神像還高，有120 米，直徑達9米，從該公司位於德克薩斯州布朗斯維爾以東的 Starbase 太空港和測試設施發射升空，SpaceX 曾希望最多能達到 90分鐘的首次太空飛行成就。

SpaceX 的此次升空網絡直播顯示，火箭飛船從發射塔升入清晨的天空，而 Super Heavy 的猛禽發動機在一團火焰和滾滾的噴氣中啟動。但在飛行不到四分鐘後，第一級星際飛船火箭未能按照設計與下級超重型火箭分離，人們看到這艘組合飛行器在爆炸前翻了個。

儘管如此，SpaceX 的官員在網絡廣播中為將完全集成的星際飛船和助推火箭從地面發射的壯舉而歡呼，並宣布這是一次成功的試飛。

早前17日上午，美國太空探索技術公司(SpaceX)原定在得克薩斯州進行的“星舟”(Starship)重型運載火箭首次發射，就因技術故障被推遲至20日。

據哥倫比亞廣播公司消息稱，在距離計畫發射時間不到10分鐘的時候，雙火箭第一級推進器的一個加壓閥存在問題。

消息沒有提及今天的巨型火箭升空爆炸會造成何種影響與損失。