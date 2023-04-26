拜登80競選連任 賀錦麗呢？

美國/選舉/拜登/賀錦麗

三年前卡馬拉-哈里斯賀錦麗創造了美國歷史，成為第一位女性、第一位非裔美國人和亞裔美國人副總統。隨着拜登宣布參加2024年的連任競選，如果現任美國總統拜登獲勝，賀錦麗將繼續擔任這個美國政治舞台上最艱難的職位之一。評論稱她將繼續處於美國總統的陰影之下，至少在目前是這樣。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道，美國副總統卡馬拉-哈里斯（Kamala Harris）在拜登的陰影下尋求人氣增長。對賀錦麗來說，這還意味着她要暫時放棄曾經珍視的自己競選總統的雄心壯志，這可是致命的忍讓。這位副總統因其缺乏人氣和個人政治基礎而受到影響。必須說，近年來，在這個位置上，她被賦予了最不討好的使命，例如管理移民問題。

在美國文明學博士亞歷克西斯-皮查爾看來，現在的想法是讓她影響成長壯大，讓卡馬拉-哈里斯成為合法繼承人，讓她在選民中受歡迎。

據分析，要做到這一點，卡馬拉-哈里斯有一張牌可以打：她對熱點問題的承諾，如墮胎。"確實是這個社會問題決定了她今天的副總統身份作用。正是這種不懈的鬥爭，使婦女重新獲得這一權利或不失去這一權利。在這個問題上，賀錦麗比拜登更有發言權，因為拜登信奉天主教，是個男人。賀錦麗要抓住了這個主題在媒體和政治上的存在。

在任何情況下，拜登在可能的第二任期結束時將是86歲，他將不能再走下去了。如果尊重傳統，那麼接替他成為候選人的應該是賀錦麗。從尼克松等人看，經常被證實的是：副總統最終會接替總統現任者。