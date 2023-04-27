蘇丹武裝衝突持續 布林肯不放棄外交努力

政治

非洲 – 美國國務卿布林肯27日表示，脆弱的停火協議即將結束，美國正在與蘇丹交戰兩位將軍打交道，希望延長停火協議。布林肯在記者招待會上表示，我們正在積極努力使得停火能夠延長。

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布林肯補充說， “我們實現了 72 小時停火，這與所有停火一樣並不完美，但仍然減少了暴力。顯然為蘇丹人民創造了更好的條件。”

27日，蘇丹的暴力事件達到了一個新的水平，在軍隊和準軍事部隊之間的衝突已經造成數百人死亡的第十三天，達爾富爾遭到破壞，搶劫事件不斷，喀土穆遭到猛烈轟炸。

蘇丹陸軍總司令部表示，主權委員會主席、陸軍司令阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢同意“伊加特”組織提出的將蘇丹停火再延長72小時的倡議，與此同時，南蘇丹總統薩爾瓦·基爾·馬亞爾迪特則提出了布爾漢與快速支援指揮官穆罕默德·哈姆丹·達加洛進行對話的提議。

蘇丹軍方官方發言人表示，東非政府間發展組織（伊加特）提出的一項倡議，將目前的休戰時間延長至72小時，第四次停火周四深夜結束。

據軍方官方發言人稱，布爾漢原則上同意從武裝部隊和快速支援部隊派遣一名代表前往南蘇丹首都朱巴，就伊加特倡議細節進行談判。

在此背景下，南蘇丹外交部長告訴半島電視台說，南蘇丹總統薩爾瓦·基爾·馬亞爾迪特向蘇丹軍隊指揮官布爾漢與快速支援部隊指揮官赫梅蒂提出了在蘇丹境內外進行對話的建議。

外長補充說，布爾漢與赫梅蒂不接受對話，無論是在蘇丹境內還是境外，至少目前是這樣，他並補充說，由於目前的情況，兩人之間目前無法進行直接對話，他指的是衝突雙方。

南蘇丹外交部長表示，薩爾瓦·基爾·馬亞爾迪特的提議要求衝突雙方派出代表，以打破軍隊與快速支援部隊之間於4月中旬開始的停火協議。