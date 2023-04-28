聯合國敦促美國不要集體驅逐海地移民和難民

移民

美洲 – 海地的幫派衝突正在變得日益暴力和頻繁，因為這些幫派試圖通過針對生活在競爭對手控制地區的民眾來擴大對首都和其他地區的領土控制。美國從今年1月-3月驅逐了36000海地移民和難民。

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聯合國表示，鑒於海地的政局，暫時中止驅逐有家難回的人。今年3月1日新任命的聯合國秘書長海地事務特別代表薩爾瓦多（Maria Isabel Salvador）今天首次向安理會通報情況時表示，海地迅速惡化的安全局勢要求國際社會繼續予以關注並採取行動。

薩爾瓦多指出，在海地首都太子港和城外以前被認為相對安全的地區，幫派暴力正在以驚人的速度擴大，犯罪和侵犯人權行為激增，當地警察力量無法應對這一局面。

與此同時，海地近一半的人口，即520萬人需要人道主義援助；尤其是當前霍亂疫情持續，自去年10月以來已出現近四萬例疑似病例。

立即行動

薩爾瓦多警告說，在解決海地“前所未有的不安全形勢”方面，任何拖延都可能導致局勢蔓延。

她強調：“時間至關重要，海地人民需要得到你們的緊急行動。如果得不到支持，人們每天都在為應對暴力、政治、社會和經濟危機而苦苦掙紮，這種惡性循環將繼續下去。”

自本月上任以來，薩爾瓦多在第一周就會見了海地民間社會代表，特別是婦女團體、國家當局和政府高級官員。

她說：“在我最初的交流和互動中，我觀察到，海地人民參與對話以恢復該國民主機構的道路已經制定。然而，人們普遍認為，如果不有效解決嚴重的不安全問題，就很難向前邁進。”