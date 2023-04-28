阿拉伯世界也出了一個太空行走宇航員

美國/阿聯酋/國際空間站

2023年3月1日，阿聯酋宇航員Sultan al-Neyadi在美國肯尼迪航天中心乘坐SpaceX火箭飛往國際空間站。4月28日星期五，國際空間站的宇航員將進行一次不同尋常的太空行走。因為Sultan al-Neyadi將出艙，寫下第一次，一位阿拉伯宇航員穿上宇航服進入太空作探險。Sultan al-Neyadi在空間站的任務共持續6個月。

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據本台報道稱，圍繞國際空間站的第262次太空行走，卻是第一次有阿拉伯宇航員參加。阿聯酋的蘇爾坦-內亞迪於本周五創造歷史。在美國人斯蒂芬-傑拉德-鮑文的陪同下，Sultan al-Neyadi的任務將是對空間站的結構進行例行維修。

阿拉伯聯合酋長國也成為第十個參加這一太空行動的國家。

這次太空行走需要大量的準備和訓練。許多星期以來，宇航員在休斯敦的一個游泳池中對空間站的一個複製品進行了研究。這些準備工作今天會得到很好的利用，但任務將很重，而且看起來很複雜。

Sultan al-Neyadi以及另一名宇航員這次出艙的目的有兩個：有必要對該空間站的無線電裝置檢修，使裝置能夠與地面更好通信，並為將來安裝新的太陽能電池板做準備。

Sultan al-Neyadi和他的美國同事Stephen Bowen將在真空的太空中度過六個半小時，他被包裹在重達幾百公斤的太空衣服中，他們會以地球為背景。身體上的挑戰是極端的。從太空漫步回來的宇航員均會失去幾公斤的重量，並需要幾天時間才能恢復。