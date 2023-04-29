台灣南美洲僅存友邦━巴拉圭大選倒計時 轉向中國否受關注

巴拉圭大選與台灣

巴拉圭總統大選星期天30日登場，執政近75年的紅黨候選人培尼亞（Santiago Pena）與主要反對派、新巴拉圭政黨聯盟的阿萊格雷（Efrain Alegre）展開激烈對決。巴拉圭是台灣在南美洲的唯一友邦，此前，據當地民調顯示，主張重新評估與台灣的外交關係的阿萊格雷，目前微幅領先。

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法新社報道說，同為社會保守派的右翼經濟學家以及左翼律師，將於30日在巴拉圭總統大選中對決，這將是該國多年來最激烈拉鋸的一次選戰。

44歲的經濟學家培尼亞（Santiago Pena）將代表保守派執政黨紅黨（Colorado Party）參選，紅黨在過去3/4個世紀把持巴拉圭政壇，如今他將面臨來自60歲政治老將阿萊格雷（Efrain Alegre）的嚴峻挑戰，他率領的中左翼在野聯盟目前以些微優勢領先。

阿萊格雷年輕時就開始從政，他受過律師培訓並擔任約15年國會議員，10多年前還擔任過公共工程部長，那是紅黨唯一沒有勝選的4年任期。

根據民調機構AtlasIntel做的調查，阿萊格雷目前支持度34.3%，微幅領先培尼亞的32.8%，巴拉圭大選這次共有13名總統候選人。

如果阿萊格雷當選，他宣稱要重新評估巴拉圭與台灣長期的外交關係。此外，他也高喊反對貪污，經常將矛頭指向執政黨，指責執政黨“和有組織的犯罪活動、洗錢活動有關”。

中央社報道說，華盛頓智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）28日舉行線上研討會，邀請巴拉圭前官員與多位美國研究拉丁美洲的學者，探討巴拉圭大選對美國、中國、台灣在拉美及加勒比海地區的影響。

曾擔任巴拉圭財政部、產業及商務部首席顧問的馬西（Fernando Masi）坦言，過去10年來，巴國面臨人民生活質量下降、財政經費不足及嚴重貪腐等3大問題，但台灣對巴拉圭沒有外國直接投資（FDI），只每年援贈公共建設資金，且金額僅具“象徵意義”，無法對巴國經濟帶來實際影響。

不過，美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）戰略研究所拉美研究教授艾里斯（Evan Ellis）呼籲巴拉圭，應以尼加拉瓜、哥斯達黎加、薩爾瓦多、巴拿馬等投抱中國的台灣前邦交國經驗為戒。

與此同時，美國之音也援引馬西的話報道說，無論是執政的紅黨或是反對派候選人當選，巴拉圭遲早都會與北京建交，因為巴拉圭需要中國的市場和資金。報道又稱，有學者在前述研討會上說，中國領導人習近平追求的是讓台灣失去南美洲最後一個邦交國所代表的巨大象徵意義。換言之，在政治方面，減少台灣邦交國數量，能強化世上只有一個中國的論述；在經濟層面，少了巴拉圭阻礙，可能促成中國與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）的4個成員國談成貿易協議。該市場的其他3個成員是巴西、阿根廷與烏拉圭。

另一方面，台灣政府正在密切注意巴拉圭選舉。據外交部官員表示，巴拉圭是台灣堅定支持的夥伴，希望巴拉圭珍惜與台灣的關係，不要輕信中國的虛假承諾。