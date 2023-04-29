Telegram恢復運營

巴西一名法官解除對Telegram發出的禁令

La justice brésilienne annule la suspension de Telegram dans le pays © Dima Solomin / Unsplash

作者： 法廣 2 分鐘

美洲 – 巴西一個法官推翻了通訊軟件Telegram在該國運營的禁令。地方法官認為這種在全國範圍內的禁令是“不合理的”，因為它影響了“成千上萬與調查事實無關的人的信息自由。