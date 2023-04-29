Telegram恢復運營 巴西一名法官解除對Telegram發出的禁令 發表時間： 29/04/2023 - 22:30 La justice brésilienne annule la suspension de Telegram dans le pays © Dima Solomin / Unsplash 作者： 法廣 2 分鐘 美洲 – 巴西一個法官推翻了通訊軟件Telegram在該國運營的禁令。地方法官認為這種在全國範圍內的禁令是“不合理的”，因為它影響了“成千上萬與調查事實無關的人的信息自由。 廣告 繼續瀏覽後續 但是因該公司不提供所需的信息，仍維持初審法官對該公司每天罰款 100 萬雷亞爾（198,000 美元）的處罰。上個星期，巴西聯邦法官下令臨時封禁Telegram。巴西一名聯邦法官下令臨時封禁Telegram，理由是Telegram未能應聯邦警方要求提供親納粹群組相關的信息。當地ISP（互聯網服務提供商）已遵守命令限制了對Telegram的訪問，谷歌和蘋果也被勒令屏蔽Telegram。法官還將 Telegram 不遵守命令的罰款從每天10萬雷亞爾提高到100萬雷亞爾。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 繼續閲讀相同主題内容 : 巴西