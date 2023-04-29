美國共和黨下屆總統候選人初選拉開序幕

黨內初選

美洲 – 前美國駐聯合國大使黑莉( Nikki Haley)為尋求共和黨提名三天來已經舉行三次競選演講。第三次演講地是新罕布什爾州（State of New Hampshire）不到兩萬人的小城市拉科尼亞（Laconia）。作為印度裔的黨內初選者敢於來到一個白人佔96.79%的小州是需要一番勇氣的。

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黑莉幽默地告訴記者，別人總是輕視她，這反倒給她不斷努力的決心。根據Morning Consult 於 4 月中旬發布的一項民意調查顯示，黑莉的支持率約為 4%，這比和龐然大物特朗普來競爭，十分不成比例。

名為埃里卡(Erica)的27歲軍人告訴法新社記者，應該讓年輕人有更多的機會參加總統競選。他人權，黑莉有擊敗特朗普的希望，特別是特朗普因“封口費”事件遭刑事起訴更讓部分支持他的選民感到有些失望。

但也有一些鐵桿支持特朗普的選民。一個名為桑德拉( Sandra)的女秘書用嘲諷的口吻告訴法國記者，我們用不着戴有色眼鏡去看黑莉。您覺得她有治理國家的能力嗎？一名年長75歲的馬克 (Sara Mack)口吻比較緩和。他告訴法國記者，黑莉有國際關係的經驗。他還預測說，黑莉參加初選的最終目的是在特朗普再次勝選後，能夠當他的副手。但馬克還是更加看好特朗普。他表示，黑莉有能力和伊朗、朝鮮、中國這種體制打交道嗎？更毫無疑問，特朗普是有經驗的國家領導人。

汽車銷售員布倫丹(Brendan Florio)告訴法國記者，誰和特朗普爭奪都是不容易的一件事情。

很可能參加共和黨黨內初選的候選人將會有前任阿肯色州州長阿薩•哈欽森(Asa Hutchinson)、共和黨參議員蒂姆·斯科特（Tim Scott）、共和黨籍總統候選人維韋克·拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、商人佩里·約翰遜（Perry Johnson）。

令據美國全國廣播公司4月27日報道，四名消息人士透露，美國佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯準備最早在5月中旬宣布參加2024年總統競選。德桑蒂斯恐怕是特朗普真正的競爭對手。