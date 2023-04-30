巴拉圭大選贏家是誰 讓台灣摒息

巴拉圭/台灣

巴拉圭人今天開始投票，這可能是執政的保守派科羅拉多黨十多年來面臨的最大選舉挑戰。巴拉圭與台灣的長期外交關係可能因選舉結果而受到威脅。

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巴拉圭大選將該國與台灣關係處於危險之中。巴拉圭總統候選人對與台灣外交關係立場對立。

路透社消息說，投票站於上午 7 點（格林威治標準時間 1100 點）開放，預計 44 歲的經濟學家科羅拉多黨總統候選人聖地亞哥佩納和 60 歲的政治老將Efrain Alegre將展開一場勢均力敵的較量。在野的廣泛中左翼聯盟並承諾改革外交政策。

除了單輪勝者通吃的總統競選，選民還在這個人口不足 700 萬的國家選舉國會議員和州長。第一批結果預計在當地晚上 7 點左右（格林威治標準時間 2300）公布。

自 1950 年代以來，科羅拉多黨一直主導着這個內陸南美國家的政治，但它的受歡迎程度受到經濟放緩和貪污指控的打擊。

經濟、腐敗指控和候選人對台灣的看法一直主導着巴拉圭選舉的競選。巴拉圭是與台灣保持正式外交關係的僅有的 13 個國家之一。

阿萊格里批評了與台灣關係，這使得向全球主要買家中國出售大豆和牛肉變得困難，他並表示巴拉圭以農業為主導的經濟並沒有從台北獲得足夠的回報。

但佩納表示，如果當選他將與台灣保持外交關係。