美國籍抓涉中國秘密派出所案人推動外國代理人法律

美國/外國代理人/秘密派出所

美國日前對兩名涉嫌在紐約經營中國“秘密警察局”的人提出指控，被指標誌着一項具有百年歷史的法律又被廣泛使用的最新案例，以遏制外國代理人在美國的活動。

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據路透社認為，針對中國秘密“派出所”案，顯示美國加大對外國代理人法律的使用。

外國代理人法律第 951 條是作為 1917 年《反間諜法》的一部分，部分是為了打擊對第一次世界大戰徵兵的抵抗，並規定在外國政府的指示或控制下任何在美國開展業務而未通知檢察官是非法的。

美國司法部去年指控至少 25 人違反或共謀違反該法律。根據路透社對司法部聲明和法庭記錄的審查，這是至少自 2003 年以來的最高數字。自今年年初以來，檢察官又至少指控了九人。

因為對俄羅斯、中國和其他國家影響美國大選和恐嚇美國領土上的政治對手的努力感到震驚，美國政府已將涉嫌間諜、非法遊說和騷擾的案件列為優先事項。

在紐約案中，陸建旺和陳金平被指控代表中國公安部工作。他們被控共謀違反該法第 951 條。路透社說，中國政府否認在海外設有警察局，但表示在中國境外有志願者運營的中心，可以幫助中國公民更新證件並提供其他服務。

外國代理人案件數量創紀錄“表明，外國代理人在美國的問題是國家安全的優先事項，美國司法部和聯邦調查局正在投入大量時間和資源來查明和起訴這些案件。” 美國據司法部一位官員稱，負責執行外國代理人法律的部門在過去五年中增加到五名律師和五名分析師，以及一名專職的 FBI 僱員和支持人員。

在回答路透社的提問時，提起紐約指控的布魯克林美國檢察官布賴恩·皮斯 (Breon Peace) 表示，司法部一直在對所謂的跨國鎮壓行動“敲響警鐘”。他補充說，他的辦公室使用外國代理人法規和其他工具來對抗這種趨勢。

據路透社說，涉案的盧和陳至此還沒有認罪。

雖然曾經主要用於打擊傳統的間諜活動，但近年來提起的 951 條款案件針對的是“影響力行動”和騷擾美國持不同政見者。

第 951 條和相關法律《外國代理人登記法》的執法力度大增，開始是為了回應俄羅斯涉嫌干涉 2016 年總統大選。2022年大部分案件涉及代表中國行事的人的“跨國打壓”。

儘管案件激增，但該法規最近的應用很少在審判中得到檢驗，因為許多案件以認罪告終或由於被告人在海外而仍未結案。專家說，法律要求證明被告打算按照另一個國家的指示行事，這可能很困難。

據該報道，美國司法部最近在 951 條款案件中遇到了一些挫折。今年早些時候，布魯克林的聯邦檢察官撤銷了對 2020 年因涉嫌充當中國特工而被捕的一名紐約市警察的指控。而去年 11 月，前特朗普籌款人湯姆巴拉克因擔任阿拉伯聯合酋長國代理人而被無罪釋放。

該報道引述Perkins Coie 律師事務所的大衛·亞倫 (David Aaron) 表示，根據第 951 條指控的大部分活動，可能已經在美國持續了幾十年。