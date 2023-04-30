華盛頓社交盛宴拜登笑呵呵聽“法國人怒吼不願工作到64歲但美國一個80歲老人請求讓他再工作4年”幽默段子

美國/拜登

傳統的白宮記者晚宴於2023年4月29日星期六在華盛頓一家希爾頓大酒店舉行。這是一個讓現總統拜登向記者致敬並許諾捍衛新聞自由原則的機會。特朗普抵制與新冠病毒疫情曾讓這個社交宴會幾年停辦。宴會通常以搞笑聞名，今年被搞笑對象之一是拜登本人。

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據本台報道稱，拜登在記者晚宴上被拿他的年齡開玩笑。

據本台駐紐約記者盧布納-阿納基報道，在這個通常以幽默為特點的晚宴上，拜登特意卻以 "非常嚴肅 "的問題開始他的演講。拜登特別提到了仍被關押在俄羅斯的《華爾街日報》記者埃文-格什科維奇的命運，以及所有被關押在國外的美國人。"他說：“我向你們保證，我正在盡我所能把他們帶回家。” 來賓中包括籃球運動員布蘭妮-格里納，她是兩屆奧運會金牌得主，也是美國LGBT+社區的人物。她在俄羅斯被拘留十個月後，於2022年底獲釋，她發誓要為世界各地被非法拘禁的其他人而發聲。

在數百名記者面前，這位正在競選連任的美國總統也重複了他的主要競選信息之一：捍衛民主。拜登罕見批評自媒體充滿謊言。拜登說，“一種毒藥正流經我們的民主，甚至流進極端媒體。真相正在被謊言所淹沒。而謊言被當作真理呈現。”

拜登也作幽默打趣。他對他的共和黨對手特朗普、羅恩-德桑蒂斯、馬喬里-泰勒-格林或魯珀特-默多克進行了一番嘲諷："你可能認為我不喜歡魯珀特-默多克。我沒有。我怎麼可能不喜歡一個說我看起來像29歲的英國流行歌手哈里-斯泰爾斯的人呢？"

拜登還帶着自嘲的口吻，談到了自己的年齡問題："我明白我的年齡是一個問題。每個人都在考慮並說這個問題。我說的所有人當然是指《紐約時報》。他們說我老了......可我說我有經驗。他們說我老了，可我說我很有智慧。"

拜登的年齡也成為他所特邀嘉賓，喜劇演員羅伊-伍德小的笑話談資，他是《每日秀》的喜劇演員。他拿法國反對養老金改革的抗議活動開涮拜登，說："法國人造反是因為他們不想工作到64歲。可是在美國，我們有一個80歲的老人請求我們再讓他工作四年。" 他的打趣，也引起了就坐一米左右開外的拜登笑呵呵。喜劇演員還學着拜登的話說，“讓我再工作不是一個競選口號，而是一個懇求。"

就年齡幽默，拜登機智諷刺一回，他對媒體說他的年紀回應說，"他們說我不再年輕了，連那個唐-萊蒙也不會說我是個初出茅廬的人。"拜登幽默所指是有線電視新聞網主播唐-萊蒙最近被這家電視台解僱，因為他說51歲的共和黨總統候選人尼基-海利 "不再年輕，早已不是初出茅廬"，引起了爭議。

據法新社說，昨天晚上的社交宴會活動擠滿了人，有2600位來賓，包括拜登和他的副總統卡馬拉-哈里斯。總統與副總統出席也因此恢復了特朗普曾經抵制的傳統。

在晚宴之前，拜登首先會見了在俄羅斯被監禁的美國華爾街日報記者埃文-格什科維奇的家人。"拜登說：”請相信我，我們每天都在努力爭取他早日獲釋。“