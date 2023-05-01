巴拉圭執政黨再贏總統選舉，與台邦交關係暫緩危機

巴拉圭總統選舉/台灣

巴拉圭4月30日的總統選舉投票結果已經揭曉。長期執政的保守紅黨候選人潘尼亞戰勝中左翼聯盟候選人艾里格雷。這項選舉結果或許意味着巴拉圭與台灣的邦交關係至少目前不會有變。

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雖然保守黨因各種貪腐指控而在本次選舉中面對嚴峻挑戰，有可能失去近70年獨攬政權的地位，但這次選舉尤其吸引台海兩岸特別關注。台灣在南美洲的邦交國目前只剩下巴拉圭。而挑戰執政黨的中左翼候選人艾里格雷曾提出應當重新審視與台灣保持邦交關係和忽略北京的必要性。

自台灣民進黨領導人蔡英文2016年當選總統以來，北京方面不斷強化外交封堵，令台灣接連失去9個邦交國。台灣逐漸進入新的總統選舉爭奪狀態之際，北京是否會再次以外交施壓，向台灣選民傳達某種信息引人關注。

台灣為數不多的邦交國成為台北與北京外交角力的場所。而這些少數承認台灣主權獨立的國家也會不失時機地提高要價。幾個月前，英國«金融時報»就曾報道，巴拉圭總統曾在訪美行程中，呼籲台灣投資巴拉圭10億美元，以便讓巴拉圭人民感受到與台灣維持邦交關係的好處。台灣方面後來也證實了這項援助要求。

本次總統選舉中，中左翼候選人艾里格雷曾表示，若當選，他會轉向與北京建交，以便獲得更大的經濟利益。不過，總統大選開始之前，卸任總統馬里奧·貝尼特茲2月16日再訪台灣，稱讚台灣為亞洲民主燈塔，肯定兩國的夥伴關係。新當選總統潘尼亞大選前也表示，他會繼續維持與台灣近70年來的友誼。

不過，台灣民進黨立委萬定宇5月1日在民進黨立法院黨團記者會上提醒指出，“畢竟與台灣斷交轉向中國已經在巴拉圭水引起討論，也有相當支持，中國必然會找到裂縫擴大影響，台灣外交沒有放心的本錢。“