巴拉圭總統大選 承諾維持台灣邦交的候選人勝出

巴拉圭/政治

南美洲國家巴拉圭保守派紅黨候選人，經濟學家聖地亞哥·培尼亞在周日總統選舉中戰勝了主要的中左翼對手當選。由於巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，巴拉圭的這次選舉結果影響着與台灣的關係，因此受到特別關注。

廣告 繼續瀏覽後續

巴拉圭總統大選為一輪投票制，根據98%的計票結果，培尼亞得票率超過42%，遠朝對手阿雷格里的27.5%，選舉法庭宣布培尼亞獲勝。法新社報道，44歲的培尼亞是前國際貨幣基金組織官員，曾任總統霍拉西奧-卡爾特斯（Horacio Cartes）（2013-2018）的財政部長，卡爾特斯曾因腐敗被美國起訴，並禁止他進入美國或在美國交易，儘管美國歷來是亞松森的堅定盟友。

在選舉結果正式公布前不久，培尼亞宣布了他的勝利，並向巴拉圭人承諾 "摒棄使我們陷入困境的宿命論。我們是我們命運的主人，是我們未來的主人"。他在周日晚上承諾，在農業出口國巴拉圭，貧窮將是他任期內的一個挑戰，巴拉圭在拉美有着令人羨慕的繁榮，預計2023年增長4.5%，但卻存在着明顯的不平等現象，24.7%的人口是窮人。培尼亞承諾創造50萬個就業機會，並改善處於困境的公共衛生服務。

在非政府組織 "透明國際 "的腐敗感知指數中，巴拉圭在180個國家中排名第137位，腐敗問題對這個國家的選舉產生了影響。腐敗的陰影將繼續伴隨着這位年輕的總統。培尼亞不得不為自己辯護，以避免與他的親密導師和積極支持者--煙草大亨霍拉西奧-卡特斯--有關的污名。

另外，儘管與巴拉圭人的關切相去甚遠，但這次選舉還將產生兩個全球關注的地緣政治影響，

一方面，巴拉圭是台灣現有的13個邦交國之一。由於選前承諾當選後將繼續與台灣維持外交關係，培尼亞今天勝選將消除巴拉圭改與中國建交的疑慮。

在競選過程中，紅黨候選人面臨著向中國開放的壓力以及中國對大豆和牛肉的巨大消費需求，巴拉圭的一些商業界人士歡迎與中國的關係緩和，但培尼亞仍誓言要延續巴拉圭與台灣長達數十年的外交關係。培尼亞的對手稱若當選將轉向中國。

在台灣，總統府發言人林聿禪周一（1日）表示，蔡英文祝賀培尼亞當選 ，期盼兩國邦誼持續友好深化。

另一方面，培尼亞還說，他將再次把巴拉圭駐以色列大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷。卡特斯總統在2018年做出了這個決定，但他的繼任者在幾個月後推翻了這一轉移。

報道稱，在同時舉行的參眾兩院選舉與州長選舉上，紅黨與右翼政黨候選人表現同樣亮眼，紅黨在一些州以歷史性多數勝過反對派對手。