美國參議院推出遏制中國影響五點計畫

美國/中國

2023年5月3日，，美國參議院多數黨領袖查克-舒默(民主黨) 宣布，他將在國會山公布一項新的立法方案，以遏制中國在全球的影響。

美國國會參議院多數黨5月3日宣布將起草一份兩黨共同法案，提議在五個方面抵制中國在全球的影響，參議院周三還通過了譴責北京破壞香港民主的法案。

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美國參議院多數黨民主黨領袖舒濹（Chuck Schumer）五月三日宣布，將與共和黨共同起草一項新的兩黨法案，計畫在5個方面對抗中共。限制中共獲得尖端技術；限制美國的對華投資；提高美國在關鍵技術上的國內投資；針對中共“一帶一路”全球基礎設施倡議出台對策；阻止中共挑起與台灣或該地區其他盟友的衝突。

舒默對參議院表示：中國政府極盡全力尋求在21世紀佔全球主導地位，倘若美國人安於現狀，倘若美國被中國共產黨擊敗，這將給全球的民主國家帶來嚴重後果。

舒默周三並未透露該計畫的細節，只是表示該計畫倡議將以參議院外交關係委員會的提案（來自共和黨和民主黨）為基礎。去年，該小組批准在四年內為台灣的國防提供45億美元。

參議院民主與共和兩黨的議員將在在未來幾個月共同合作，起草並且通過新法案。

此外，美國參議院外交委員會周三通過一項“譴責北京破壞香港民主和法治的決議”，支持香港人民爭取行使基本權利和自由的鬥爭，敦促美國政府利用一切工具應對中共在香港港的行動。

外委會主席羅伯特·曼南德茲稱，面對北京的鎮壓，美國不能沉默，我們致力於與香港人站在一起。

美國參議院周三以56比41的投票結果否決了拜登政府臨時取消從東南亞進口的太陽能材料關稅的決定，因為據美國商務部去年的一項調查，許多中國出口商經由東南亞國家來規避美國對中國的關稅。