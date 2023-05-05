加拿大西部遭遇旱澇兩災

氣候變暖

美洲 – 氣候轉暖讓加拿大西部遭受旱澇兩重災難。近來，加拿大西部及內陸部分省份正遭遇洪水、泥石流或山火侵襲。有的地區氣溫比往年同期增加了10°C。

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加拿大阿爾伯塔省（Alberta）森林着火，官方統計顯示，境內活躍的山林野火已近80處。地方政府疏散1萬3000多人。阿爾伯塔省北部的福克斯湖( Fox Lake)附近正遭遇野火肆虐，目前過火面積已逾1500公頃。

不列顛哥倫比亞省內陸火災四起。該省南部受到迅速融雪的威脅，融雪導致河流水位升高。

地方政府官員表示，這個周末可能會降雨，但一定會幫倒忙。他表示，幾天異常溫暖的氣溫導致不列顛哥倫比亞省內陸大部分地區迅速融雪和高流量，一些地區正在發生嚴重的洪災。

快速融雪加之強雨有可能使得很多地區的水位達到最高，最值得關注的是周六至下個周一的水位情況。