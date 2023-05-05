美國有債務違約風險 國會警告屆時只有莫斯科與北京拍手稱快

美國/債務

根據美國財政部報告，美國債務將高達31.381萬億美元，並通知國會啟動應非常措施，或提高債務上限或將約期從6月5日延後，以避免債務違約。國會議員警告，如美國議會因分歧而不能達成協議導致違約，只有俄羅斯與中國會幸災樂禍。

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法新社引述消息報道稱，美國官員警告，中國會樂見美國國會未達共識致債務違約。據美國政府官員的警告，強權對手中國會樂於看到華府未能展延國債上限，致美國陷入債務違約的混亂狀況。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊恩（Shalanda Young）告訴記者：他們樂見美國系統出現混亂，喜歡見到我們無法從事基本工作。

法新社稱，如何授權政府籌措更多債款，或者讓美國面臨破天荒的債務違約，想要對此達成一致共議，國會共和黨和總統拜登所屬民主黨議員已沒多少時間了。

美債違約可能引發美國和世界嚴重經濟動蕩。

白宮管理及預算局楊恩說，這至少是這世界的一個考驗。試問是民主制度仍然有效，還是中國的方法有效？

稍早，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也警告，中國和俄羅斯想煽動讓大家以為美國運作失調。海恩斯告訴聯邦參議院軍事委員會：美債違約幾乎一定會促使全球對於美元價值、美國機構和領導階層產生不確定性。

據法新社說，拜登政府和共和黨議會反對派在公共債務上限問題上陷入拉鋸戰，隨着時間的推移，美國可能出現違約，這可能從6月1日就開始。

美國國會必須定期投票以提高債務上限。總統拜登正要求共和黨人無條件地這樣做，但反對派要求削減公共開支作為交換。

白宮已於本周三公布了美國公共債務違約（以前從未發生過）的一個非常陰暗的情景，預測股市將下跌45%，出現歷史性的經濟衰退，失業率將激增。