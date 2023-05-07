拜登再呼籲加強槍支管制

槍支管理

美洲 – 德州購物中心槍擊案致8人死亡之後，美國總統拜登再次呼籲國會法令禁止突擊步槍。拜登在一份聲明中表示， “我再次呼籲國會通過一項禁止突擊步槍和大容量彈匣的法律。對有犯罪記錄和精神病背景的人展開調查，終結武器製造商們的豁免權。拜登還表示，他會立即簽署槍支管控法案。

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拜登還表示，我們需要採取更多的行動，再快一些，挽救更多的生命。拜登說，太多的家庭坐下來聚在一起的時候發現空椅子多了。共和黨提及槍支暴力總會聳聳肩。當悲劇發生後，發推表達追念和祈禱是不夠的。

5月6日，美國德克薩斯州達拉斯地區一家購物中心發生槍擊案，造成8人死亡，7人受傷，其中3人傷勢嚴重。槍手被一名正好在附近的警察開槍打死。

當局沒有立即提供傷亡者的詳細信息，但有目擊者說其中有兒童。一些人說，他們還看到一名警察和一名商場保安倒在地上失去知覺。

這起槍擊案是美國最新的一起槍支暴力事件。槍擊讓數百名購物者慌亂逃離。

艾倫市警方在臉書上發帖稱，9名受害者已被送往醫院。達拉斯地區的醫院系統Medical City Healthcare在一份書面聲明中表示，正在醫治8名年齡在5歲至61歲之間的患者。

網上流傳的行車記錄儀視頻顯示，槍手走出商場外的一輛車，立即向人行道上的人開槍。當錄製這一視頻的車輛駛離的當下，可以聽到三十多聲槍響。