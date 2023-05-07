美國得州發生槍擊案：9死8傷

美國/槍擊案

美國得克薩斯州警方報告，星期六一名槍手在達拉斯北部一個繁忙的購物中心開槍打死 8 人，至少打傷 7 人。稍後法新社消息稱9人喪生，包括槍手本人。槍擊案肇事者是被商場內執勤巡經的警員擊斃。

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據路透社引述達拉斯市警察局長布賴恩哈維在新聞發布會上說，槍手在得克薩斯州艾倫市的艾倫名品折扣購物中心外開始開槍後被一名警察擊斃，當局稱他們認為槍手是單獨行動，槍擊動機尚不清楚。艾倫消防局局長喬恩博伊德在同一場新聞發布會上說，他的部門至少將 9 名槍傷受害者送往地區醫院。

博伊德在周六晚上的第二次新聞發布會上說，其中兩人在醫院死亡。其中三名受害者情況危急，另外四人情況穩定。在該地區經營 16 家醫院的 Medical City Healthcare 在一份聲明中表示，其創傷中心正在治療 8 名傷者，年齡從 5 歲到 61 歲不等。

另外，附近城市得克薩斯州弗里斯科市的警方表示，他們在收到有關槍擊事件的報告後於周六晚間疏散了 Stonebriar 購物中心。目前尚不清楚是否真的發生了槍擊事件。

一位身份不明的目擊者告訴當地的 ABC 附屬 WFAA 電視台，槍手“走在人行道上開槍”，而且“他大部分時間都在隨意到處開槍”。

在商場外的人行道上可以看到血跡。

根據槍支暴力檔案，大規模槍擊事件在美國已司空見慣。該非營利組織將大規模槍擊事件定義為任何四人或四人以上受傷或死亡的事件，不包括槍手。

法新社的消息說，美國得州達拉斯（Dallas）郊區艾倫（Allen）有關當局表示，一名持槍歹徒6日當天在當地一間暢貨中心大開殺戒，造成9人死亡，另外7人受傷，槍手隨後遭警方擊斃。

艾倫消防隊長包伊德（Jonathan Boyd）說：我們在現場發現7名死者，9人送醫…其中2人不治。

艾倫市警察局首長哈維（Brian Harvey）在記者會上表示，槍手在艾倫名品暢貨中心（Allen Premium Outlets）開槍，之後被警察擊斃。當局認為槍手是單獨犯案。但CNN消息稱嫌疑人身穿戰術裝備。

得州州長艾波特（Greg Abbott）表示這場大規模槍擊事件是一場“無法用言語形容的悲劇”。