美國得州車輛衝撞公交車站候車人群 致7死6傷

移民

美洲 – 美國南部得克薩斯州邊境城市布朗斯維爾警方7日說，一輛汽車當地時間8點30分衝入正在該市一個公交車站候車的人群，造成7人死亡、至少6人受傷。司機已被捕。

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候車站離當地一個移民、無身份者庇護所不遠。

美聯社報導，布朗斯維爾（Brownsville）警方調查員桑多華（Martin Sandoval）表示，這起事件當地時間上午8時30分左右發生在這個邊境城巿一座移民庇護所附近的公共汽車站牌下。

庇護所主任馬多納多（Victor Maldonado）表示，位在庇護所對面的公共汽車停靠站沒有標示、沒擺長凳，等車民眾沿着路邊席地而坐。他表示，大部分受害者為委內瑞拉籍男性。

馬多納多說，經檢視庇護所7日上午的監視器畫面，一輛捷豹路虎（Jaguar Land Rover）休旅車從約100英尺遠處闖紅燈，壓過坐在汽車站牌下的人。

這間庇護所是布朗斯維爾巿唯一提供過夜的庇護所，管理從聯邦拘留獲釋的數以千計移民。

儘管庇護所只能夠收容250人，馬多納多表示，最近兩個月以來，他們每天接收250到380人，不過其中許多人都在抵達當天離去。