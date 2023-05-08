美國債務違約陰影：拜登明天見共和黨黨魁討價還價

美國/債務違約

美國民主黨人總統拜登定於周二會見反對派共和黨領導人，試圖就債務上限問題達成協議。民主黨人和共和黨人在這個問題上至此完全沒有共識。政府正在警告這種僵局導致債務違約的後果。

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就債務上限，拜登將與共和黨領導人會面，試圖找到一個協議。據本台駐紐約記者盧布納-阿納基報道，距離拜登總統和共和黨國會領導人的會晤只有不多時間，民主黨人曾在本周末展開密集的溝通活動。

率先行動的是財政部長珍妮特-耶倫。她應邀參加了美國廣播公司的新聞節目，她警告國家離違約只有幾周時間。

據耶倫稱，"我們將耗盡現金，除非國會提高債務上限，否則我們無法支付賬單的那一天就會到來。如果國會不做任何事情，將對金融市場產生衝擊影響。"

耶倫還警告說，這樣的危機會對依賴社會保障福利的數百萬美國人的日常生活也產生影響。

到目前為止，共和黨人一直拒絕提高美國公共債務的上限，美國的債務是世界上最高的債務。共和黨要求嚴厲的預算削減。但這種主張被民主黨人描述為敲詐。

據耶倫說：談判不應該用槍指着美國人民的頭進行。

拜登則明確表示，提高債務上限的必要性是不可談判的，但他準備討論政府開支。