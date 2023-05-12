加拿大外國代理人登記法案將在今年晚些時候提交審議

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據加拿大廣播公司（CBC）5月11日報導證實，加拿大聯邦政府將着手建立外國代理人登記機制，以幫助防止中國和其他國家干涉加拿大事務。報導指，正如蒙特利爾法語《新聞報》率先報道的那樣，據政府的一個消息來源，加拿大將在今年夏天提交相關法案，如果司法部來不及起草立法，則將在秋季提交。

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報導指，加拿大聯邦政府在3月份開始有關公眾諮詢，於5月9日結束諮詢。該諮詢結果表明加拿大公眾廣泛支持設立外國代理人登記制的倡議。該政府消息人士表示，“採取行動有一定的緊迫性”， 這將“保護加拿大人和我們的民主。”

最近幾周，加拿大保守黨籍議員莊文浩事件也使得人們對設立外國代理人登記機制有更強的緊迫感。執政的加拿大自由黨受到了嚴格的議會反對黨團及輿論壓力，因為有媒體報道稱，政府高層在被警告中國試圖干預過去兩次加拿大聯邦選舉時沒有採取行動。

本周，在新民主黨、魁北克黨團和綠黨議員的支持下，一項不具約束力的保守黨動議得到通過，該動議要求驅逐在加拿大參與外國干涉的外交官，進行公開調查並建立外國代理人登記機制。

目前，澳大利亞和美國都有《外國影響力透明度法》或《外國代理人登記法》，其目的是使這些活動透明化，如有違背，可能會被處以罰款甚至監禁。