RFI原材 / 美國核能

美洲 – 美國想要恢復在本土開採鈾礦。作為全球最大的鈾消費國，美利堅所需的鈾燃料現在幾乎全部依賴進口。但拜登政府推動下，這種情況正在發生變化。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，美國想要在本土重新恢復它的鈾開採業。

--美國的供應鏈政策調整範圍含鈾礦開採-

本台法廣（RFI）常駐華盛頓（Washington）通訊員紀堯姆（Guillaume Naudin）日前發回消息說，在美洲投資，在美洲生產。這是美國拜登政府的工作優先任務之一。這一政策對眾多經濟領域有效，包括用於發電站的鈾礦開採。

RFI Image Archive / RFI Matières Premières : les États-Unis souhaitent relancer leur filière de production d'uranium locale. Ici, la centrale nucléaire de Waynesboro, dans l'État de Georgie, aux États-Unis. (illustration) © AP - John Bazemore / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法語[原材料]專欄（Chronique Matières Premières）近日在報道中提到，美國現在是世界上最大的鈾消費國。分布在其境內的65座發電站，現有95個核反應堆。而所需的原材料絕大部分是依賴進口。

--美國積極尋求改變鈾燃料完全依賴進口-

美國在四十來年前曾擁有250座鈾礦。而今，全國的鈾產量僅僅只是勉強過零。開採的成本是主要原因。依賴進口還更加實惠。但這種情況正在發生變化。位於德克薩斯州（Texas）的Mesa鈾礦預計將於2024年底開始投產。

RFI Carte Archive / USA : « Investir en Amérique et produire en Amérique », c’est l’une des priorités de l’administration Biden. Ici une carte de l'Etat du Texas. (illustration) Wikimedia Urban/ RFI Carte Archive

猶他州（Utah）的情況也如此。當地正在評估重新啟用數年前關閉的一家企業，並要把產量和生產效率翻倍。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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RFI原材/美國計畫恢復在本土開採鈾礦

ETATS-UNIS _Papier Desk Nicolas 2023.05.12 vendredi midi USA souhaitent relancer leur filière de production d'uranium locale 尼古拉