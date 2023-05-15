一位前字節跳動高管指控公司存在非法行為

美國/抖音

中國字節跳動公司的一位前高管正在美國起訴他的前僱主，字節跳動是抖音的母公司，原告指責公司因為他揭發了公司的非法行為而被炒了魷魚。法新社指出眾多美國議員希望在美國禁用抖音程序。 他們聲稱，這一流行社交平台允許北京在用戶不知情的情況下，收集用戶的數據，並影響他們的看法，但抖音一直否認這一點。

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根據 5 月 1 日在舊金山一家法院提起的訴訟，2017 年夏天於銀濤（音譯）在美國加州受雇進入字節跳動後不久發現，公司正在“竊取”網絡競爭對手 Instagram 和 Snapchat 上發表的視頻，用於發表在自己的服務器中.

曾擔任技術主管的余銀濤，當時提醒了他的管理上級，但無濟於事，“盜竊知識產權的行為仍在繼續，不受阻礙”。而他則在 2018 年 11 月被解僱。

周五，原告向法院提交了一份修正的訴訟，指控字節跳動“充當中國共產黨 (CCP) 的宣傳工具”。並稱，他看到字節跳動突出了“表達對日本仇恨”的內容，並貶低了“表達對香港民主抗議活動支持”的內容。

最重要的是，根據這位前僱員的說法，中共“擁有對公司所有數據永久的最高訪問權限，包括存儲在美國的數據”。

法新社聯繫到字節跳動的一位發言人表示，公司打算“大力打擊”“這些毫無根據的斷言和指控”。發言人還補充說：“余先生在字節跳動工作了不到一年的時間......他負責一款名為 Flipagram 的應用程序，這一應用程序幾年前因商業原因被撤下市場”。

原告要求法院實施禁令，迫使被告停止投訴中提到的所作所為，並稱計畫將未來得到的“大部分“賠償金捐給亞裔美國人的人權組織。

他的律師Charles Jung上周六對法新社說：“我的客戶是公開發言的最高級別字節跳動負責人，他擔心美國用戶數據的保護、該應用程序的道德行為以及字節跳動員工的福祉

近年來，獲取美國用戶個人信息的問題一直是美國當局與抖音之間日益緊張的根源，該公司已採取多項措施確保這些數據存儲在美國的服務器上。

3月底，在國會的一次聽證會上，抖音總裁周受資再次聲稱北京無法訪問它。但幾位議員回答說，不相信他。

白宮最近鼓勵抖音由一家美國公司收購，以便它能夠留在美國。

戶個人信息的問題一直是美國當局與抖音之間日益緊張的根源，該公司已採取多項措施確保這些數據存儲在美國的服務器上。

3月底，在國會的一次聽證會上，抖音總裁周受資再次聲稱北京無法訪問它。但幾位議員回答說，不相信他。